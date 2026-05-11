Chikungunya en Tucumán: una epidemia que expone fallas ambientales y urbanas

Prevención

Con 423 casos confirmados hasta la semana epidemiológica 20 y una curva en ascenso, Tucumán enfrenta el desafío de contener el chikungunya con un abanico de estrategias que ningún especialista considera suficiente por sí sola. La investigadora Giselle Rodríguez señaló que la prevención primaria sigue siendo el eje más sólido, combinando eliminación de criaderos y educación social. Carolina Chiappini, jefa del Departamento de Prevención y Riesgo Ambiental, precisó que el control químico –fumigaciones– actúa solo sobre el mosquito adulto y no tiene efecto sobre huevos, larvas ni pupas, por lo que sin eliminación de criaderos no es efectivo. Leandro Medina Barrionuevo, director de Salud Ambiental de Tucumán, describió los operativos de bloqueo que abarcan 100 metros a la redonda de cada caso, pero advirtió que "hemos encontrado muchas viviendas con presencia de larvas", lo que evidencia falta de compromiso ciudadano.