Dónde está el tren suspendido entre montañas que deslumbra como el más bello de Sudamérica

La ruta de 69 kilómetros del Serra Verde Express se extiende entre las pequeñas ciudades paranaenses de Curitiba y Morretes, atravesando paisajes de la Mata Atlántica configurados por las cascadas, los ríos, la vegetación de verde exuberante y todo ello colgado entre las montañas. Desciende por la sierra del Mar, desde el paisaje urbano a la selva tropical. Durante el trayecto, los pasajeros atraviesan caídas de agua, arroyos y valles escarpados, cruzando 41 puentes y 13 túneles. Uno de los puntos culminantes es el Viaduto do Carvalho, un puente construido al borde de la montaña con vistas panorámicas de la flora y los picos lejanos mientras la formación serpentea a lo largo de su recorrido.