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Un nuevo “agente” se suma al Servicio Penitenciario de Tucumán: “Río”, el cachorro que será entrenado para detectar drogas

El ovejero belga fue donado por la comuna de Río Seco y será preparado para reforzar los controles dentro de las unidades penitenciarias.

EN LA FOTO. “Río”, el ovejero belga que será entrenado especialmente para la detección de estupefacientes. EN LA FOTO. “Río”, el ovejero belga que será entrenado especialmente para la detección de estupefacientes.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Penitenciario de Tucumán incorporó a Río, un cachorro de ovejero belga donado por Río Seco, para ser entrenado en la detección de drogas dentro de los penales.
  • La donación fue gestionada por Luis Mendoza y recibida por el director Antonio Quinteros. El perro recibirá adiestramiento específico para frenar el ingreso de sustancias prohibidas.
  • La iniciativa, respaldada por el gobierno provincial, busca fortalecer los controles carcelarios y fomentar la articulación entre comunas y fuerzas de seguridad en Tucumán.
Resumen generado con IA

El Servicio Penitenciario de Tucumán incorporó a un nuevo integrante que, aunque todavía es un cachorro, tendrá una función clave en la lucha contra el ingreso de sustancias ilegales. Se trata de “Río”, un ovejero belga que será entrenado especialmente para la detección de estupefacientes.

El animal fue recibido por el director general del organismo, Antonio Rubén Quinteros, quien destacó la importancia de sumar herramientas que permitan fortalecer los controles dentro de los establecimientos carcelarios. El cachorro fue donado por el delegado comunal de Río Seco, Luis Mendoza.

“El comisionado rural de Río Seco tuvo la gentileza de donar al Servicio Penitenciario un cachorro que será destinado, previo adiestramiento, a la detección de ingreso de estupefacientes o cualquier sustancia prohibida, que tanto daño nos causa y que combatimos dentro del penal”, expresó Quinteros.

El funcionario también valoró el respaldo institucional y el trabajo articulado con las autoridades provinciales. En ese sentido, agradeció al gobernador Osvaldo Jaldo y al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, por el impulso a las políticas de fortalecimiento del sistema penitenciario.

Además, explicó el compromiso de la comuna de Río Seco y de su comunidad, remarcando que el cachorro llevará el nombre “Río” en reconocimiento a su lugar de origen.

Por su parte, Luis Mendoza sostuvo que la donación busca acompañar el trabajo de las fuerzas de seguridad. “Para nosotros es un privilegio poder colaborar. Invertir en seguridad es fundamental para nuestros vecinos y este animal será una herramienta muy importante para la fuerza”, afirmó.

El delegado también adelantó que continuará aportando desde su lugar para fortalecer las políticas públicas en materia de seguridad, en especial en la prevención del consumo problemático y otras problemáticas sociales vinculadas.

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