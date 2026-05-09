El Tren Solidario pasó por Tucumán y dejó al descubierto el estado del sistema ferroviario en el país
Resumen para apurados
- El Tren Solidario, documentado por el canal Un Topo por el Mundo, llegó a Tucumán desde Buenos Aires para entregar donaciones y exponer el deterioro del sistema ferroviario nacional.
- Tras 33 horas de viaje, se realizó un complejo trasbordo de carga por la fragmentación de vías entre las líneas Mitre y Belgrano, evidenciando la falta de inversión estructural.
- La travesía busca reinsertar en la agenda pública la necesidad de recuperar trenes de pasajeros para integrar el interior, destacando el potencial social y logístico del sector.
Un video recientemente publicado en YouTube por el canal “Un Topo por el Mundo” volvió a poner a Tucumán en el centro de la escena ferroviaria. En medio de un recorrido de más de 1.600 kilómetros desde Buenos Aires hacia Salta, el paso del Tren Solidario por la provincia dejó de ser una simple escala técnica para transformarse en uno de los tramos más reveladores de toda la travesía.
En las imágenes se puede observar que, tras más de 30 horas de viaje, la formación arriba a esta capital, donde se concreta una compleja tarea logística y queda en evidencia el contraste entre la importancia histórica del ferrocarril y su estado actual. “Hemos llegado a la ciudad después de 33 horas de viaje”, dice Pablo Levinton, el creador del canal, al pisar Tucumán.
Uno de los aspectos que más llamó la atención al youtuber fue la estación de la línea Mitre. El Topo la describe como un “edificio palaciego hermoso”, inaugurado a fines del siglo XIX, pero que hoy prácticamente no tiene uso. La escena, dice, refleja una postal repetida en distintos puntos del país, con infraestructuras ferroviarias imponentes que quedaron relegadas tras la reducción del servicio de pasajeros.
Frente a la estación, el entorno urbano mantiene su vitalidad, con espacios públicos como la plaza Alberdi y el movimiento cotidiano de la ciudad. Sin embargo, el contraste con el estado del sistema ferroviario es evidente para el youtuber y refuerza uno de los ejes de sus viajes: visibilizar la necesidad de recuperar el tren como medio de transporte federal.
Un nodo clave en la travesía solidaria
Tucumán fue además un punto estratégico dentro del operativo solidario. Allí se realizó el trasbordo de la mercadería transportada desde Buenos Aires, que incluyó alimentos, ropa, muebles y otros elementos donados en distintas estaciones del recorrido.
La descarga demandó horas de trabajo coordinado. Los voluntarios llenaron camiones que trasladaron la carga hacia otra estación, donde sería subida a una nueva formación para continuar el viaje hacia Salta. “Fue un trabajo épico”, cuenta el Topo en el video.
Este procedimiento no es casual. Responde a las diferencias en la infraestructura ferroviaria. En Tucumán, por ejemplo, se produce el cambio de línea -de la Mitre a la Belgrano- lo que obliga a interrumpir el trayecto y reorganizar la logística. Esa fragmentación es, justamente, otro de los problemas estructurales que enfrenta el sistema ferroviario argentino.
Entre la experiencia y la memoria ferroviaria
El paso por Tucumán también tuvo un componente personal para el youtuber, quien ya había visitado la provincia años atrás. En esta oportunidad, incluso regresó a un hostel donde se había alojado previamente, marcando un contraste entre la continuidad de su experiencia viajera y los cambios -o la falta de ellos- en el sistema ferroviario.
La llegada a la ciudad estuvo precedida por otro hito clave: el cruce del río Salí, una obra que en el pasado impedía que el tren llegara hasta la capital. “Ahora el puente está construido y ya podemos llegar a la ciudad”, destaca el Topo.
Aunque el eje del video está puesto en la misión solidaria hacia Salta, el mensaje que atraviesa toda la travesía se vuelve más evidente a medida que el tren avanza hacia el norte. No se trata solo de llevar ayuda, sino también de poner en agenda una demanda que persiste: la necesidad de recuperar y sostener los trenes de pasajeros como herramienta de integración para el interior del país.