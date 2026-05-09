El Tren Solidario pasó por Tucumán y dejó al descubierto el estado del sistema ferroviario en el país

Un video recientemente publicado en YouTube por el canal “Un Topo por el Mundo” volvió a poner a Tucumán en el centro de la escena ferroviaria. En medio de un recorrido de más de 1.600 kilómetros desde Buenos Aires hacia Salta, el paso del Tren Solidario por la provincia dejó de ser una simple escala técnica para transformarse en uno de los tramos más reveladores de toda la travesía.