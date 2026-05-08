Messi, en primera persona: los consejos a Colapinto, su amistad con Neymar y el legado de la rivalidad con Cristiano

La entrevista también dio lugar a la retrospectiva sobre su competencia con Cristiano Ronaldo, a la que calificó como algo puramente deportivo. “Fue del mundo del fútbol. Es normal, él estaba en Real Madrid, yo en el Barça. Clásico, los dos peleando por títulos colectivos, individuales", analizó "Leo". "No dejó de ser algo deportivo que pasaba en ese momento. Siempre lo dijimos, nunca tuvimos relación porque nos cruzábamos poco... pero siempre re bien y ahora estamos en diferentes momentos y etapas de la vida los dos”, añadió.