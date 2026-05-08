Messi reflexionó sobre la continuidad de Scaloni y el recambio en la Selección: "Es el mejor para seguir en el cargo"

La reflexión de Messi también apuntó a la idiosincrasia del fútbol argentino y la dificultad de sostener proyectos en el tiempo. “Somos un país que exige, que quiere resultados y no se bancan los procesos, a la mínima queremos cambiar todo”, comentó. Pensando en una posible transición, adelantó: “Ojalá sea corto, pero vamos a tener que pasar un proceso de renovación en la idea que quiera el nuevo técnico, si es que se va Scaloni. Pero son todas suposiciones”.