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Messi reflexionó sobre la continuidad de Scaloni y el recambio en la Selección: "Es el mejor para seguir en el cargo"

El capitán de la Selección se refirió a la importancia de respetar los procesos de trabajo más allá de los resultados y destacó la madurez de los futbolistas jóvenes que asumen el protagonismo en el equipo nacional.

Messi reflexionó sobre la continuidad de Scaloni y el recambio en la Selección: Es el mejor para seguir en el cargo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi respaldó la continuidad de Lionel Scaloni como DT de la Selección Argentina en una entrevista reciente, destacando su liderazgo clave para el proceso del Mundial 2026.
  • El capitán analizó la dificultad de mantener procesos largos en el fútbol local y elogió la madurez de los futbolistas jóvenes que garantizan el recambio generacional del plantel.
  • Estas declaraciones buscan dar estabilidad al proyecto nacional y preparar el terreno para una transición ordenada, asegurando que el grupo seguirá siendo fuerte a futuro.
Resumen generado con IA

Más allá de la inmediatez que impone el inicio del Mundial 2026, Lionel Messi se tomó un tiempo para mirar el largo plazo y analizar la estructura del proyecto nacional. En una entrevista brindada a Joaquín "Pollo" Álvarez, el astro rosarino puso el foco en la continuidad de Lionel Scaloni y en la complejidad que implica una transición en el banco de suplentes tras un ciclo tan exitoso.

Sobre la decisión que deberá tomar el técnico de Pujato tras la Copa del Mundo, el capitán planteó que será una cuestión de ambiciones personales. “Pasa por lo que pretenda y quiera. Por ahí quiere seguir o decide tener nuevos desafíos, quiere probar otras cosas", explicó. Y agregó: "Nunca estuvo en un equipo día a día, arrancó con la Selección directamente. Capaz quiera probar otra cosa, pero hablo por opinar nomás”.

A pesar de plantear ese escenario de incertidumbre, Messi fue tajante al sentar su postura sobre el presente del cuerpo técnico: “Por lo que viví, la experiencia y lo que veo, es el mejor para quedarse”.

En esa misma línea, el "10" analizó las dificultades que enfrentaría un eventual sucesor en un contexto de alta exigencia. “Si se va, será difícil para el que viene también tener las ganas, que se atreva y asumir el compromiso de la Selección después de todo lo que se hizo en este recorrido y camada”, señaló.

La reflexión de Messi también apuntó a la idiosincrasia del fútbol argentino y la dificultad de sostener proyectos en el tiempo. “Somos un país que exige, que quiere resultados y no se bancan los procesos, a la mínima queremos cambiar todo”, comentó. Pensando en una posible transición, adelantó: “Ojalá sea corto, pero vamos a tener que pasar un proceso de renovación en la idea que quiera el nuevo técnico, si es que se va Scaloni. Pero son todas suposiciones”.

Para cerrar, el capitán llevó tranquilidad al hablar del material humano que heredará la Selección en los próximos años. “Hay recambio todavía. Si bien hay jugadores que van a dejar de estar, hay muchos jóvenes que van a jugar su segundo mundial, ya tienen muchísimos partidos encima y siguen siendo jóvenes", destacó.

Finalmente, valoró la proyección del plantel actual: "Quedó demostrado en este tiempo que siguen apareciendo y habiendo chicos que vienen de abajo con muchas ganas y fuerza. Va a quedar un grupo grande y fuerte cuando se termine esta etapa de Mundial y se inicie otra. La gran mayoría seguirá estando”, concluyó.

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