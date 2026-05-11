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La fuerte decisión que tomó la FIFA para el Mundial 2026 y que irá mucho más allá del fútbol

El organismo buscará aprovechar el impacto global del torneo para promover mensajes de paz, educación e inclusión.

La fuerte decisión que tomó la FIFA para el Mundial 2026 y que irá mucho más allá del fútbol
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La FIFA utilizará el Mundial 2026 en EE. UU., México y Canadá para promover campañas de paz, educación e inclusión en sus 104 partidos, buscando generar un impacto social global.
  • Las iniciativas se verán en pantallas de los 16 estadios y redes. Jugadores y árbitros usarán distintivos de paz y educación, reforzando la tolerancia cero frente al racismo.
  • Esta estrategia busca transformar el torneo en un motor de cambio cultural. El alcance masivo del evento pretende fomentar la conciencia social y la unidad entre las naciones.
Resumen generado con IA

La FIFA confirmó que utilizará el Mundial 2026 como una plataforma global para impulsar distintas campañas sociales vinculadas a la paz, la educación, la inclusión y la lucha contra el racismo, en una iniciativa que acompañará a los 104 partidos de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El organismo explicó que los mensajes estarán presentes en las pantallas gigantes y paneles LED de los 16 estadios del torneo, además de contar con contenidos especiales en plataformas digitales. Entre las campañas más importantes aparecerán “El fútbol une el mundo”, “Di no al racismo” y “Be Active”.

“Las campañas sociales mostrarán la Copa Mundial como un espacio de celebración de la unidad, la diversidad y la pasión compartida”, expresó Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al presentar oficialmente las iniciativas que acompañarán al torneo.

Dentro de las acciones previstas también se destacan “Unidos por la paz” y “Unidos por la educación”. Durante la fase de grupos, las 48 selecciones y los árbitros utilizarán un distintivo especial relacionado con la paz, mientras que en las rondas eliminatorias aparecerán mensajes vinculados al acceso global a la educación.

La fuerte decisión que tomó la FIFA para el Mundial 2026 y que irá mucho más allá del fútbol

La campaña contra el racismo estará en todos los partidos

La FIFA también confirmó que reforzará su postura de “tolerancia cero” frente al racismo con una campaña que tendrá presencia en los 104 encuentros del Mundial 2026 y que buscará generar conciencia tanto dentro como fuera de las canchas.

Además, continuará la iniciativa “Be Active”, orientada principalmente a niños y jóvenes, que promoverá la actividad física mediante entrenamientos, actividades especiales y acciones en las tribunas con las mascotas oficiales del torneo.

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