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El PRO marcó distancia de Milei: “Acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”

El documento combina un respaldo al rumbo económico con críticas directas a la gestión cotidiana.

Mauricio Macri lidera el PRO. Mauricio Macri lidera el PRO.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El PRO de Mauricio Macri lanzó en Argentina el 'Manifiesto próximo paso' para diferenciarse de Javier Milei, señalando que el apoyo al cambio no implica una obediencia ciega.
  • El texto critica la gestión diaria y la falta de mejoras en la vida cotidiana, en un clima de tensión por la investigación judicial contra el vocero presidencial Manuel Adorni.
  • El partido busca recuperar su identidad como fuerza de gestión eficiente. Este movimiento redefine la alianza legislativa y marca una distancia crítica hacia el oficialismo.
Resumen generado con IA

En un movimiento que tensa la alianza legislativa con el oficialismo, el PRO difundió un duro comunicado titulado “Manifiesto próximo paso”. Bajo la consigna de que el apoyo a la gestión de Javier Milei no implica una "obediencia ciega", el partido liderado por Mauricio Macri buscó diferenciarse de La Libertad Avanza en un momento crítico para el Gobierno, marcado por la investigación judicial contra Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

“Algunas cosas empezaron a cambiar. Pero empezar no es llegar. Y eso también se siente. Porque hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore. Y eso duele, desgasta”, indicó la fuerza política fundada por Macri.

El documento combina un respaldo al rumbo económico con críticas directas a la gestión cotidiana. “Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore”, señala el texto, al advertir que el desgaste social aumenta cuando “no se da el ejemplo” desde el poder. Aunque no menciona a Adorni directamente, el timing del mensaje es sugestivo: el entorno de Macri cuestionó históricamente la falta de "experiencia" y la "soberbia" de ciertos cuadros libertarios.

Desde el PRO definieron la "lealtad verdadera" como la capacidad de señalar lo que falta. “Apoyar el cambio es reclamar lo que se prometió y todavía no llegó”, remarcaron. 

Este posicionamiento ocurre en medio de una relación gélida entre Macri y Milei, cuya última cena en Olivos -hace meses- dejó en evidencia las diferencias sobre la conformación del gabinete y el rol de figuras clave como Karina Milei

Con este manifiesto, el "partido amarillo" intenta recuperar su identidad propia: la de una fuerza de gestión que, según sus líderes, no viene a cuestionar el rumbo, sino a garantizar que el cambio sea eficiente y tangible para la ciudadanía.

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