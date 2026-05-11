El PRO marcó distancia de Milei: “Acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”

El documento combina un respaldo al rumbo económico con críticas directas a la gestión cotidiana. “Hay una diferencia entre que los grandes números mejoren y que tu vida mejore”, señala el texto, al advertir que el desgaste social aumenta cuando “no se da el ejemplo” desde el poder. Aunque no menciona a Adorni directamente, el timing del mensaje es sugestivo: el entorno de Macri cuestionó históricamente la falta de "experiencia" y la "soberbia" de ciertos cuadros libertarios.