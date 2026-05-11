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Hot sale 2026: cómo hacer operaciones seguras antes y durante la compra

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico brindó una serie de consejos clave para aprovechar las ofertas, evitar fraudes y garantizar una experiencia de usuario segura durante los tres días del evento.

Hot sale 2026: cómo hacer operaciones seguras antes y durante la compra Foto: El Esquiu
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La CACE lanzó recomendaciones de seguridad para el inicio del Hot Sale 2026 este lunes en Argentina, buscando prevenir estafas y optimizar las compras online de los usuarios.
  • Tras el éxito de facturación de la edición previa, la cámara sugiere verificar sitios oficiales, medios de pago y reseñas de vendedores para garantizar operaciones transparentes.
  • Estas medidas buscan fortalecer la confianza en el comercio electrónico argentino y asegurar que el evento consolide su crecimiento económico minimizando riesgos de ciberdelitos.
Resumen generado con IA

A la medianoche de este lunes, arrancó el Hot Sale 2026, uno de los eventos de compras online más grandes y esperados del año. Con más de $556.765 millones en facturación, la edición anterior dio grandes resultados para los comercios. En esta nueva oportunidad, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) compartió algunas recomendaciones para evitar estafas y hacer compras seguras.

Las búsquedas más repetidas en la previa del Hot Sale 2026

Las búsquedas más repetidas en la previa del Hot Sale 2026

Durante los eventos de compras online es fundamental tomar precauciones, sobre todo para quienes no están acostumbrados a hacer operaciones por internet o quienes están incursionando en el área. También es importante prevenir posibles fraudes, engaños y estafas, así como aprender a leer correctamente la información que ofrece cada vendedor.

  • Para asegurarte, siempre antes de hacer una compra, ingresá al sitio del Hot Sale para corroborar que la marca en la que vayas a comprar sea participante oficial del evento
  • Suscribite en el sitio del Hot Sale para recibir novedades antes: la información puede llegar según tus intereses
  • Seguí las cuentas oficiales del evento en Instagram, X, Facebook y TikTok para ver novedades y ofertas: @hotsalearg en todas las plataformas
  • Chequeá con qué medios de pago tenés facilidades en cuanto a la financiación
  • Comprá en el momento en caso de que encuentres algo que te interese: es probable que los productos se acaben rápidamente y que la tienda se quede sin stock
  • Para organizarte, armá previamente un listado de productos que te gustaría adquirir
  • Leé reseñas y comentarios de otros compradores en las páginas para saber qué experiencia podés esperar con cada vendedor
Temas Cámara Argentina de Comercio ElectrónicoHot sale
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