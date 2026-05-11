Hot sale 2026: cómo hacer operaciones seguras antes y durante la compra

A la medianoche de este lunes, arrancó el Hot Sale 2026, uno de los eventos de compras online más grandes y esperados del año. Con más de $556.765 millones en facturación, la edición anterior dio grandes resultados para los comercios. En esta nueva oportunidad, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) compartió algunas recomendaciones para evitar estafas y hacer compras seguras.