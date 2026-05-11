Hot sale 2026: cómo hacer operaciones seguras antes y durante la compra

Resumen para apurados
- La CACE lanzó recomendaciones de seguridad para el inicio del Hot Sale 2026 este lunes en Argentina, buscando prevenir estafas y optimizar las compras online de los usuarios.
- Tras el éxito de facturación de la edición previa, la cámara sugiere verificar sitios oficiales, medios de pago y reseñas de vendedores para garantizar operaciones transparentes.
- Estas medidas buscan fortalecer la confianza en el comercio electrónico argentino y asegurar que el evento consolide su crecimiento económico minimizando riesgos de ciberdelitos.
A la medianoche de este lunes, arrancó el Hot Sale 2026, uno de los eventos de compras online más grandes y esperados del año. Con más de $556.765 millones en facturación, la edición anterior dio grandes resultados para los comercios. En esta nueva oportunidad, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) compartió algunas recomendaciones para evitar estafas y hacer compras seguras.
Durante los eventos de compras online es fundamental tomar precauciones, sobre todo para quienes no están acostumbrados a hacer operaciones por internet o quienes están incursionando en el área. También es importante prevenir posibles fraudes, engaños y estafas, así como aprender a leer correctamente la información que ofrece cada vendedor.
- Para asegurarte, siempre antes de hacer una compra, ingresá al sitio del Hot Sale para corroborar que la marca en la que vayas a comprar sea participante oficial del evento
- Suscribite en el sitio del Hot Sale para recibir novedades antes: la información puede llegar según tus intereses
- Seguí las cuentas oficiales del evento en Instagram, X, Facebook y TikTok para ver novedades y ofertas: @hotsalearg en todas las plataformas
- Chequeá con qué medios de pago tenés facilidades en cuanto a la financiación
- Comprá en el momento en caso de que encuentres algo que te interese: es probable que los productos se acaben rápidamente y que la tienda se quede sin stock
- Para organizarte, armá previamente un listado de productos que te gustaría adquirir
- Leé reseñas y comentarios de otros compradores en las páginas para saber qué experiencia podés esperar con cada vendedor