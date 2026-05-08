Las búsquedas más repetidas en la previa del Hot Sale 2026

Resumen para apurados
- La CACE realizará el Hot Sale 2026 del 11 al 13 de mayo en Argentina, con búsquedas previas lideradas por productos de fútbol, tecnología y viajes para asegurar precios bajos.
- Un informe de Google detalla que los millennials planifican con antelación buscando financiación, mientras la Gen Z prioriza recomendaciones de influencers y ofertas del momento.
- Con más de 800 marcas y ofertas relámpago, el evento busca reactivar el consumo digital mediante estrategias de ahorro y cuotas, ante la gran expectativa por el Mundial 2026.
Sacar el mayor provecho posible al Hot Sale requiere, necesariamente, de una investigación previa. Para saber qué realmente se está haciendo una compra conveniente y evitar los llamados precios inflados, hay usuarios que semanas e incluso meses antes empiezan a rastrear los productos o servicios que más les interesan.
Un análisis de Google dejó ver que hay diferencias marcadas entre las generaciones en las búsquedas previas a los eventos de ofertas. Los millennials, por ejemplo, planifican sus compras con meses de anticipación, mientras que la Generación Z tiene una mayor tendencia a aprovechar lo que encuentra en cada momento. En tanto unos priorizan la financiación disponible, otros valoran la opinión de creadores de contenido.
Lo más buscado antes del Hot Sale
Entre quienes realizan una búsqueda previa se reconoce un mecanismo de comparación temporal. Los factores que se tienen en cuenta van más allá del precio de los productos y servicios. Los compradores también tienen en cuenta descuentos, promociones, comodidad de pago con diferentes bancos y tarjetas, y experiencias de compra sencillas y confiables.
Las búsquedas destacadas, a días del inicio del evento, se inclinan por el ámbito relacionado al fútbol, en particular, al Mundial. En este sentido, se espera que las camisetas oficiales sean las más demandadas durante el Hot Sale. Directamente relacionado, aunque no dentro del mismo rubro, están las búsquedas de tecnología, como por ejemplo, los televisores.
También aparecen entre los seguimientos las mochilas transparentes, equipamiento para acondicionar el hogar antes del Mundial o pintura de caucho. Como cada año, los paquetes turísticos se encuentran con una alta demanda: viajes familiares, individuales y, sobre todo, propuestas con financiación con tarjeta de crédito.
Cuándo será el Hot Sale
La edición 2026 del Hot Sale, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), se realizará entre el lunes 11 y el miércoles 13 de mayo. Más de 800 marcas participarán de forma oficial en el evento que presentará ofertas, descuentos y promociones dentro de 10 categorías.
Las tres jornadas tendrán horarios de ofertas especiales: las MegaOfertas Bomba se anunciarán todos los días a las 12 del mediodía y estarán disponibles por una hora o hasta agotar stock; las MegaOfertas Noche Bomba se publicarán entre las 20 y las 22 con descuentos mínimos del 20%; y la sección especial Mega BOOM estará disponible el miércoles, desde las 22 hasta la medianoche, con las más grandes rebajas.