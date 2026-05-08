Las búsquedas más repetidas en la previa del Hot Sale 2026

Las tres jornadas tendrán horarios de ofertas especiales: las MegaOfertas Bomba se anunciarán todos los días a las 12 del mediodía y estarán disponibles por una hora o hasta agotar stock; las MegaOfertas Noche Bomba se publicarán entre las 20 y las 22 con descuentos mínimos del 20%; y la sección especial Mega BOOM estará disponible el miércoles, desde las 22 hasta la medianoche, con las más grandes rebajas.