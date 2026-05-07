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Las mejores promociones y descuentos del Hot Sale 2026 para viajar

Con el foco puesto en la financiación y los descuentos, el evento de comercio electrónico más importante del país busca reactivar el consumo con una apuesta al turismo nacional e internacional.

Las mejores promociones y descuentos del Hot Sale 2026 para viajar Foto: Getty Images
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Del 11 al 13 de mayo, el Hot Sale 2026 ofrecerá descuentos y financiación en turismo nacional e internacional para reactivar el consumo en Argentina ante la crisis económica.
  • Agencias ofrecen paquetes a Europa en cuotas, vuelos a Río desde US$149 y destinos locales como Bariloche o Salta con financiación sin interés, buscando captar usuarios vía mail.
  • El evento es crucial para medir la recuperación del sector turístico. El éxito de las cuotas y rebajas marcará el ritmo del consumo frente a la inflación y la suba de precios.
Resumen generado con IA

Después de una triunfal edición en 2025, el Hot Sale llega con apuestas redobladas para este año. En un contexto marcado por la suba de precios y la caída abrupta del consumo, las promociones y la financiación serán dos puntos clave para captar la atención del público. En 2026, 10 categorías conformarán la amplia oferta entre las que los usuarios navegarán en busca de los productos más convenientes a precios rebajados.

Hot Sale 2026: ¿cuáles son los artículos más buscados según Google?

Hot Sale 2026: ¿cuáles son los artículos más buscados según Google?

Aunque el sitio oficial del Hot Sale ya deja ver algunas propuestas tentadoras en la categoría de viajes, aún no se puede acceder a todos los detalles. La plataforma ofrece una vista previa con un título según el descuento o promoción que se hará este lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo. Pero, para recibir la información completa, solicita un correo electrónico.

El sitio web solicita un mail para poder enviar notificaciones y actualizaciones de acuerdo a la información requerida. Por lo pronto, es la única forma de mantenerse al tanto de lo que se vendrá. La mayoría de las propuestas gira en torno a descuentos en paquetes internacionales, descuentos en destinos nacionales y promociones en servicios de asistencia.

Ofertas del Hot Sale para viajar al exterior

Una de las marcas participantes en el rubro Viajes y Turismo es De Turista. Esta empresa ya muestra un largo número de promociones para viajar a otros países. Se puede conseguir una salida grupal a Europa por 10 días en 10 cuotas de US$379. Quienes sueñan con conocer el Viejo Continente también pueden conseguir una salida grupal a Madrid y norte europeo por seis cuotas de US$725.

Otros destinos incluyen un paquete a Universal Orlando Resort por seis cuotas de US$450; paquetes a Cuba, La Habana y Varadero por 11 días por un total de US$1695; o a Cuba, Cayos, Varadero y La Habana por 14 días por un costo total de US$1795. Quienes prefieran solo vuelos, se consiguen desde US$149 a Río de Janeiro.

Destinos nacionales: promociones y descuentos por el Hot Sale

Argentina tiene un amplio territorio que ofrece paisajes de lo más variados. Un paquete a Ushuaia y El Calafate tiene un costo de 12 cuotas de $41.500 por De Turista y, para quienes quieran ir planificando las vacaciones de verano, también se sumarán vuelos baratos a Mar del Plata, aunque hasta el momento se desconoce en qué aerolínea se haría el traslado.

Hay también paquetes a Mendoza; vuelos con descuentos a Ushuaia y San Martín de los Andes; un paquete que promete una experiencia de lujo en Salta con hoteles cinco estrellas –por nueve cuotas de $85.105– o un paquete a Bariloche en seis cuotas sin interés más un 10% OFF por Travel Services.

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