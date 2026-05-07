Las mejores promociones y descuentos del Hot Sale 2026 para viajar

Después de una triunfal edición en 2025, el Hot Sale llega con apuestas redobladas para este año. En un contexto marcado por la suba de precios y la caída abrupta del consumo, las promociones y la financiación serán dos puntos clave para captar la atención del público. En 2026, 10 categorías conformarán la amplia oferta entre las que los usuarios navegarán en busca de los productos más convenientes a precios rebajados.