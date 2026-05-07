Cinco momentos y herramientas para aprovechar ofertas del Hot Sale 2026

Resumen para apurados
- La CACE organiza el Hot Sale 2026 en Argentina del 12 al 14 de mayo, con descuentos en 10 rubros y más de 800 marcas para potenciar el consumo y el comercio electrónico nacional.
- Se aplicarán herramientas como MegaOfertas Bomba y nuevos filtros por porcentaje de rebaja. El evento busca superar los 2,5 millones de transacciones logradas en la edición previa.
- La iniciativa refleja la evolución del e-commerce local. Se espera que el acceso a cuotas sin interés y la personalización de ofertas impulsen el volumen de ventas en el sector.
Faltan días para el regreso del megaevento de compras online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Este lunes 12 empieza la nueva edición del Hot Sale, que se extenderá hasta el miércoles 14. En la última edición, el promedio del ticket alcanzó los $134.519 en las más de 2,53 millones de transacciones realizadas en tres días.
Esta oportunidad traerá descuentos y ofertas en 10 categorías que incluirán Bebés y Niños; Súper, Bodegas y Gastronomía; Servicios y Varios; Deportes y Fitness; Electro y Tecno; Indumentaria y Calzado; Muebles, Hogar y Deco; Salud y Belleza; Viajes; Motos y Autos. En ellas participarán más de 800 marcas que ya anunciaron promociones especiales para los próximos días.
En la nueva edición, se repetirán algunas de las herramientas más usadas de las ediciones anteriores, pero se agregarán otras nuevas. Quienes quieran conseguir los mejores precios deberán estar atentos a días y horarios para acceder a las promociones más convenientes.
- MegaOfertas Bomba
- MegaOfertas Noche Bomba
- Mega Boom
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