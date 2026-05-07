Cinco momentos y herramientas para aprovechar ofertas del Hot Sale 2026

Además, habrá filtros fáciles de usar para que cualquiera pueda comparar ofertas de distintas marcas de una forma sencilla. Entre los filtros destacados, se encuentra el de cuotas sin interés, descuento por volumen (3x1, 2x1, 3x2, etc.), orden por precios de menor a mayor, talles, colores y en este evento se suma el filtro por porcentaje de descuento (si el usuario quiere ver solo ofertas con el 20% off o más, lo podrá filtrar directamente en MegaOfertas).