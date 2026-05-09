Con varios cambios, Tucumán Central intentará recuperar el buen andar en su casa contra Juventud Antoniana

Tucumán Central tendrá este domingo una de esas pruebas que pueden marcar el rumbo de una temporada. Desde las 16, el equipo dirigido por Walter Arrieta recibirá a Juventud Antoniana por la octava fecha de la zona 2 del Torneo Federal A, con la obligación de volver al triunfo; pero sobre todo con la necesidad de hacerse fuerte en casa después de la dura caída sufrida en la jornada pasada.