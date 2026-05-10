No más poleras aburridas: las blusas de manga larga que serán tendencia en invierno de 2026

Por qué vuelve esta tendencia de los años setentas

La moda actual relega las remeras básicas y las camisas rígidas para otorgar protagonismo a prendas con mayor textura y dinamismo. En este escenario, la blusa boho surge como el equilibrio perfecto, ofreciendo ligereza y una fuerte presencia visual mediante detalles que transforman cualquier atuendo. El clásico peasant top se integra con facilidad en conjuntos con jeans, faldas midi o incluso trajes formales, aportando un aire distintivo de los años setenta sin requerir un exceso de accesorios gracias a sus bordados, lazos y mangas voluminosas.