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No más poleras aburridas: las blusas de manga larga que serán tendencia en invierno de 2026

Estas prendas resultan perfectas al combinarse con pantalones de corte recto, modelos tipo baggy o faldas de gran longitud, permitiendo la creación de atuendos sumamente confortables y prácticos para el uso diario.

No más poleras aburridas: las blusas de manga larga que serán tendencia en invierno de 2026 Vogue
Por Virginia Daniela Gómez Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • Las blusas vintage de los años 70 liderarán la moda del invierno 2026, reemplazando a las prendas básicas con diseños románticos y dinámicos de estilo bohemio.
  • El diseño destaca por mangas voluminosas, encajes y tonos tierra. Se combinan con jeans rectos o faldas largas para lograr un estilo 'effortless' cómodo, práctico y artesanal.
  • El retorno de esta estética marca el fin de las prendas rígidas, priorizando la textura y la personalidad. Se proyecta como la pieza clave para un estilo moderno y funcional.
Resumen generado con IA

Durante este 2026, las blusas de estilo vintage inspiradas en la década de los 70 regresan con gran protagonismo para transformarse en la tendencia principal de la temporada. Estas prendas resultan perfectas al combinarse con pantalones de corte recto, modelos tipo baggy o faldas de gran longitud, permitiendo la creación de atuendos sumamente confortables y prácticos para el uso diario.

El look de moda que será tendencia en invierno: cómo lograr el "effortless look"

El look de moda que será tendencia en invierno: cómo lograr el effortless look

La propuesta estética se centra en el diseño boho, caracterizado por el uso de mangas voluminosas, detalles en encaje y materiales textiles de gran ligereza. Este tipo de vestimenta satisface las necesidades de quienes persiguen una apariencia relajada y romántica, aportando un toque distintivo de personalidad y frescura a cualquier guardarropa contemporáneo.

Por qué vuelve esta tendencia de los años setentas

La moda actual relega las remeras básicas y las camisas rígidas para otorgar protagonismo a prendas con mayor textura y dinamismo. En este escenario, la blusa boho surge como el equilibrio perfecto, ofreciendo ligereza y una fuerte presencia visual mediante detalles que transforman cualquier atuendo. El clásico peasant top se integra con facilidad en conjuntos con jeans, faldas midi o incluso trajes formales, aportando un aire distintivo de los años setenta sin requerir un exceso de accesorios gracias a sus bordados, lazos y mangas voluminosas.

La combinación de una blusa bohemia con jeans constituye la fórmula más sencilla y exitosa para adoptar esta corriente estética. Utilizar un pantalón de corte recto o estilo baggy permite equilibrar el romanticismo de la prenda superior, evitando que el resultado final luzca demasiado recargado o teatral. Esta mezcla garantiza un estilo moderno y funcional, ideal para quienes buscan sumarse a la tendencia con naturalidad y elegancia.

Otros accesorios que entran en tendencia en invierno de 2026

Las variantes con mayor demanda incluyen diseños con lazos en el cuello, delicadas puntillas y mangas abullonadas, además de bordados florales y transparencias sutiles que resaltan el trabajo artesanal. Estos detalles otorgan una identidad única a la prenda, convirtiéndola en el centro de atención de cualquier vestuario sin necesidad de complementos adicionales.

Respecto a la paleta cromática, el blanco y el crudo mantienen su posición como las opciones preferidas por su versatilidad. No obstante, cobran gran relevancia los tonos tierra, chocolate, vainilla y celeste lavado, colores que armonizan perfectamente con el clima otoñal y permiten lucir la tendencia de manera equilibrada y sofisticada.

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