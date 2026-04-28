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Moda 2026: las 10 tendencias que marcarán la temporada de invierno

Los suéteres y las blusas se posicionan como el corazón del conjunto, con variedades que van desde lo clásico hasta cortes más vanguardistas.

Moda 2026: las 10 tendencias que marcarán la temporada de invierno
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La industria textil argentina presentó las diez tendencias para el invierno 2026, enfocadas en la calidez y la identidad personal para enfrentar el frío con estilo y elegancia.
  • La colección adapta elementos tradicionales a necesidades modernas, destacando siluetas oversize, cuero marrón y denim artesanal como pilares de una propuesta funcional y urbana.
  • Estas tendencias marcan un giro hacia el bienestar y la versatilidad, consolidando una estética que equilibra el lujo con la comodidad para el mercado de la moda en el futuro cercano.
Resumen generado con IA

La moda en Argentina inaugura su nueva temporada con una propuesta que prioriza la calidez y la identidad personal en cada diseño. Esta colección de otoño-invierno logra un equilibrio entre el bienestar y una distinción sutil, recuperando elementos tradicionales para adaptarlos a las necesidades actuales. El resultado es un armario funcional que permite transitar el clima frío con elegancia, ofreciendo opciones que se ajustan a diferentes momentos del día.

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Dentro de esta oferta, los suéteres y las blusas se posicionan como el corazón del conjunto, con variedades que van desde lo clásico hasta cortes más vanguardistas. En cuanto a la protección exterior, los tapados y camperas presentan una diversidad de estilos que aseguran abrigo sin perder el sentido estético. Por último, la vigencia del denim y los pantalones de corte tradicional garantiza versatilidad, permitiendo combinaciones que oscilan entre lo relajado y lo formal.

Las 10 tendencias de invierno 2026

Siluetas oversize:

El invierno 2026 consagra a las prendas amplias como protagonistas de la moda urbana. Sweaters de gran tamaño y tejidos con volumen definen una estética donde el bienestar no sacrifica la sofisticación, permitiendo un estilo libre y consciente.

Moda 2026: las 10 tendencias que marcarán la temporada de invierno

Abrigos protagonistas:

La prenda exterior se vuelve el núcleo de cada conjunto. Diseños con cuellos imponentes y hombros bien marcados, confeccionados en lanas de nivel superior, logran proyectar una imagen elegante y completa por sí solos.

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Denim trabajado:

Los pantalones vaqueros evolucionan mediante la incorporación de bordados y terminaciones artesanales. Estos acabados especiales transforman al jean en una pieza de diseño central, manteniendo su funcionalidad pero con un mayor impacto visual.

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Sweaters de inspiración nórdica:

Los patrones clásicos del estilo alpino regresan con texturas suaves y cortes modernos. En colores tenues, estas piezas se consolidan como elementos esenciales para el armado de looks femeninos y confortables durante el día a día.

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Retorno del tiro bajo:

Esta tendencia vuelve a las pasarelas con un enfoque refinado y pulcro. Su diseño actual busca un equilibrio visual que estilice la figura, conectando referencias históricas con las exigencias de la moda contemporánea.

Moda 2026: las 10 tendencias que marcarán la temporada de invierno

Cuero marrón como básico:

Las tonalidades moca y caoba lideran la elección en faldas y blazers, desplazando al color negro. Este cambio cromático aporta una calidez distintiva al armario invernal, estableciéndose como el tono indispensable de la temporada.

Moda 2026: las 10 tendencias que marcarán la temporada de invierno

Estampado a cuadros:

Los cuadros retoman su lugar de privilegio en conjuntos completos y abrigos de escala importante. Esta apuesta por patrones clásicos, pero en formatos audaces, garantiza una presencia fuerte y renovada.

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Estilo boho actualizado:

La feminidad bohemia se manifiesta en faldas largas y diseños de impronta artesanal. El resultado es una mezcla orgánica entre el espíritu vintage y la modernidad, logrando una identidad visual libre y marcada.

Preppy renovado:

La estética colegial se reinventa bajo un concepto que une la estructura con la relajación. A través de prendas prolijas pero cómodas, este estilo se presenta como la opción ideal para un entorno urbano y elegante.

Moda 2026: las 10 tendencias que marcarán la temporada de invierno

Loungewear chic:

La ropa de descanso sale a la calle mediante conjuntos de punto y géneros suaves. Al combinarse con capas más formales, la comodidad y el lujo conviven de forma natural en el ritmo de la ciudad.

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