Moda 2026: las 10 tendencias que marcarán la temporada de invierno

Dentro de esta oferta, los suéteres y las blusas se posicionan como el corazón del conjunto, con variedades que van desde lo clásico hasta cortes más vanguardistas. En cuanto a la protección exterior, los tapados y camperas presentan una diversidad de estilos que aseguran abrigo sin perder el sentido estético. Por último, la vigencia del denim y los pantalones de corte tradicional garantiza versatilidad, permitiendo combinaciones que oscilan entre lo relajado y lo formal.