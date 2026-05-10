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Cómo hidratarse mejor: los trucos que ayudan a incorporar más agua a la rutina

Pequeñas estrategias para incorporar más líquido a tu día sin forzarte a llevar la botella a todos lados.

La deshidratación severa y la falta de sales minerales esenciales pueden agravar el cuadro clínico (Imagen Ilustrativa Infobae) La deshidratación severa y la falta de sales minerales esenciales pueden agravar el cuadro clínico (Imagen Ilustrativa Infobae)
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan estrategias diarias para mejorar la hidratación ante el olvido y las rutinas aceleradas, buscando optimizar el funcionamiento general del organismo humano.
  • Se sugiere asociar el consumo a hábitos previos, usar botellas con indicadores o sumar frutas y té. Estas tácticas facilitan la ingesta de líquidos sin sentirla como una obligación.
  • Adoptar estos hábitos previene cuadros clínicos graves y mejora la productividad. La observación del color de la orina se consolida como un método clave para el autocontrol diario.
Resumen generado con IA

Aunque médicos y especialistas lo repiten constantemente, muchas personas todavía no logran incorporar el hábito de tomar suficiente agua durante el día. La falta de sed, las rutinas aceleradas o simplemente el olvido suelen ser algunos de los motivos más frecuentes.

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Sin embargo, mantenerse hidratado es clave para el funcionamiento del organismo. El agua participa en la regulación de la temperatura corporal, favorece la digestión, ayuda a prevenir dolores de cabeza y también influye en la concentración y el estado de la piel.

Incorporar más líquidos no necesariamente implica hacer grandes cambios. Pequeñas acciones cotidianas pueden ayudar a mejorar la hidratación sin sentirlo como una obligación.

Qué estrategias ayudan a tomar más agua

Uno de los consejos más efectivos es asociar el consumo de agua con hábitos ya incorporados. Por ejemplo, beber un vaso después de lavarse los dientes, antes de salir de casa o al comenzar la jornada laboral. Con el tiempo, esa repetición ayuda a convertirlo en una costumbre automática.

Otra alternativa útil es mantener una botella siempre cerca. Tener agua a la vista, ya sea en el escritorio, en la mochila o sobre la mesa, aumenta las probabilidades de consumirla con mayor frecuencia.

También existen aplicaciones y botellas con indicadores horarios que funcionan como recordatorio durante el día y ayudan a sostener el hábito.

No solo el agua hidrata

Aunque el agua sigue siendo la principal fuente de hidratación, no es la única. Las infusiones, como el té o el mate, y preparaciones livianas como los caldos también aportan líquidos al organismo.

Además, algunas frutas contienen un alto porcentaje de agua y pueden colaborar con la hidratación diaria. Entre las más recomendadas aparecen la sandía, el melón y la naranja.

Para quienes sienten rechazo por el sabor neutro del agua, una opción es agregar ingredientes naturales como limón, pepino, menta o jengibre. De esta manera, se logra una bebida saborizada sin necesidad de incorporar azúcar.

Cuánta agua necesita una persona por día

La cantidad de agua recomendada puede variar según distintos factores, como la edad, el peso corporal, el nivel de actividad física o las condiciones climáticas.

Una señal sencilla para detectar si la hidratación es adecuada es observar el color de la orina. Cuando es clara y sin olor fuerte, suele indicar un buen nivel de líquidos en el cuerpo. En cambio, si presenta un tono oscuro o está muy concentrada, puede ser una señal de falta de hidratación.

Entre los hábitos más sugeridos por profesionales de la salud también aparece el de comenzar el día con un vaso de agua, especialmente después de varias horas sin ingerir líquidos durante la noche.

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