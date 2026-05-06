Agua de avena: receta fácil y económica para depurar el organismo y reducir el colesterol

Resumen para apurados
- Nutricionistas recomiendan consumir agua de avena en ayunas para depurar el organismo y reducir el colesterol, aprovechando su alto contenido de fibra y antioxidantes naturales.
- Se prepara licuando avena con agua y hirviendo la mezcla. Según expertos, este cereal aporta carbohidratos de absorción lenta y proteínas, fundamentales para la salud diaria.
- Esta bebida regula la presión y el azúcar en sangre, disminuyendo el riesgo de diabetes tipo 2. Representa una alternativa económica y accesible para mejorar el bienestar integral.
Los nutricionistas recomiendan cada vez más consumir agua de avena debido a los numerosos beneficios que ofrece a nuestro organismo. La clave es ingerir esta bebida en ayunas para limpiar el organismo, mantener limpias las arterias y bajar el colesterol. ¿Cómo prepararla?
La avena se destaca por ser un cereal súper completo en materia nutricional. Según la Fundación Española de la Nutrición es fuente de carbohidratos de absorción lenta, fibra, proteínas, vitaminas y minerales pero el gran plus es que contiene una muy buena cantidad de antioxidantes.
Agua de avena: ¿cómo prepararla y mantener limpias las arterias?
Se aconseja consumirla en ayunas aunque eso no interfiere en el resultado final, es un producto que no debe faltar en la alimentación diaria de las personas sin importar la edad ya que es saludable para el organismo.
Algunos de sus beneficios son ayudar a controlar los niveles de colesterol, el azúcar en sangre, regula la presión arterial y gracias a sus propiedades anti fúngicas reduce el riesgo de padecer diabetes tipo 2, entre otras cosas.
Ingredientes
- Una taza de copos de avena
- Tres litros de agua
Preparación
- Primer paso: colocar la taza con copos de avena y verter un poco de agua mientras se comienza a licuar en un recipiente o jarra de agua. Aseguráte de que la avena quede bien triturada. Podés añadirle opcionalmente algún tipo de endulzante o ramas de canela para aromatizarla y darle más sabor.
- Segundo paso: cuando la avena esté bien triturada, vertí el resto del agua, agrega más avena y pone todo a hervir. Cuando hierva dejalo reposar durante cinco minutos y apagá el fuego.
- Tercero paso: dejá que se enfríe un poco y colala para evitar grumos. Luego guardá el agua de avena en la heladera para que se conserve y ¡listo! Recordá tomarla en el intervalo de una semana.