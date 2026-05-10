¿Papas pegadas? El truco definitivo de los chefs para olvidarte de este problema sin usar aceite

Cómo aplicar correctamente este truco casero

La implementación del papel manteca en la cocción de papas resulta sumamente sencilla y no exige conocimientos avanzados de gastronomía. El proceso inicia al cubrir la base de la bandeja con una lámina de este material, sobre la cual se disponen las papas previamente cortadas en la forma deseada, ya sea en cubos, rodajas o bastones. Es fundamental distribuirlas de manera uniforme y sin amontonarlas para asegurar que el calor circule correctamente entre cada pieza.