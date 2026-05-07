Los trucos para hacer los mejores chorizos a la parrilla

En su primera emisión, la chef recibió a Natu Lalo y Paco Almeida para preparar una clásica parrillada, y el chorizo terminó robándose toda la atención. Entre anécdotas y risas, apareció uno de los debates más viejos y repetidos entre los fanáticos de la parrilla: si conviene o no pinchar el chori antes de llevarlo al fuego. Paco explicó que prefiere sacarlo de la heladera, dejarlo un rato a temperatura ambiente y cocinarlo a fuego moderado para que se haga bien por dentro sin apurarlo. Además, dejó en claro que el proceso previo es clave para lograr un buen resultado final.