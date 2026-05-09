Anses confirmó aumento para jubilados en mayo de 2026: ¿cuánto cobrarán?

Resumen para apurados
- Anses confirmó en Argentina un aumento del 3,4% para jubilados en mayo de 2026, basado en la inflación de marzo, fijando la jubilación mínima con bono en $463.174,10.
- Tras el retraso por el feriado del 1° de mayo, el organismo oficializó el calendario de pagos que inicia el día 11 e incluye bonos proporcionales según los haberes percibidos.
- Este ajuste impacta en todas las prestaciones previsionales y pensiones no contributivas, buscando mitigar el efecto inflacionario mediante la actualización por IPC de marzo.
El aumento de mayo para las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya fue confirmado. La suba se dará siguiendo el orden del Índice de Precios al Consumidor anunciado para marzo, que llegó a un 3.4%. Por eso, todas las prestaciones de la entidad previsional se verán modificadas en mayo. Además, se continuará entregando el bono incentivo en sumas proporcionales según sus haberes fijos.
El anuncio oficial del calendario de pagos de mayo se vio retrasado algunos días por el feriado del Día del Trabajador. Pero finalmente se informó que los pagos iniciarán el lunes próximo, 11 de mayo, con los depósitos a los titulares que perciben los haberes mínimos.
En cuánto quedan las jubilaciones de Anses con el aumento de mayo
La jubilación mínima de mayo recibirá un incremento de casi tres puntos porcentuales y medio. Los haberes del quinto mes del año quedarán en $463.174,10 incluyendo el bono. El monto real de la mensualidad de los jubilados será de $393.174,10. Las jubilaciones máximas también fueron actualizadas y pasaron a tener un tope de $2.645.689,38.
Otras prestaciones de Anses también se verán modificadas por el incremento del IPC. La Pensión Universal para el Adulto Mayor también tendrá una variación en mayo. Con el aumento, quedará en $314.539,27 y, con el bono, en $384.539,27. La Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez quedará en $345.221,87 sumando el bono al básico de $275.221,87. Por su parte, la jubilación máxima pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40, sin bono.
Calendario de pagos de Anses de mayo
Algunos grupos empezarán a recibir el pago correspondiente a mayo, pero el cronograma se verá alterado por el feriado del 25 de mayo.
Jubilados que cobren la mínima
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo