Anses confirmó aumento para jubilados en mayo de 2026: ¿cuánto cobrarán?

Otras prestaciones de Anses también se verán modificadas por el incremento del IPC. La Pensión Universal para el Adulto Mayor también tendrá una variación en mayo. Con el aumento, quedará en $314.539,27 y, con el bono, en $384.539,27. La Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez quedará en $345.221,87 sumando el bono al básico de $275.221,87. Por su parte, la jubilación máxima pasará de $2.559.188,80 a $2.645.689,40, sin bono.