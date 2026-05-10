YPF define mañana qué hará con el precio de las naftas

Luego de haber decidido imponer un “buffer” de precios por 45 días, para contener la escalada de precios de los combustibles, la petrolera YPF decidirá mañana qué medidas impulsará y cuáles son los pasos a seguir. A principios de abril, el CEO y presidente de la compañía petrolera de bandera nacional, Horacio Marín, confirmó que la empresa estatal no trasladaría las subas a los surtidores por 45 días, el equivalente a un mes y 15 días desde el 1 de abril. Este viernes esa pausa en los aumentos finalizará, por lo que se espera una decisión conjunta de YPF y el resto de las petroleras. En ese sentido, Marín dijo que mañana habrá una reunión entre ambas partes para definir los pasos a seguir y, efectivamente, se hará pública esa comunicación.