YPF aplicará "precios dinámicos" para amortiguar el impacto del petróleo en los surtidores

Ante la escalada del crudo a nivel internacional, que superó la barrera de los U$S 100 por barril, YPF anunció una estrategia de ajustes graduales para evitar traslados bruscos al precio de los combustibles. El presidente de la petrolera estatal, Horacio Marín, confirmó que la compañía utilizará un esquema de "micropricing" para suavizar la volatilidad del mercado global y dar previsibilidad a los consumidores locales.