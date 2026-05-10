Wineex Cafayate: la versión “electrónica” de la Serenata
Con música, vino, gastronomía y turismo, el evento reunió a miles de personas en esa ciudad salteña y consolidó una propuesta que muchos ya comparan con el famoso encuentro folclórico anual. Hay motivos: detrás del fenómeno está el nieto del fundador de ese tradicional festival.
El colorido atardecer y la estrellada noche de Cafayate -con una soberbia Luna gobernando sobre los cuerpos celestes- armonizaban de tal modo con la Wineex que se podría jurar que ese cielo también había sido planificado por los organizadores del evento.
El primer fin de semana de este mes se llevó a cabo en aquella ciudad de Salta la quinta edición de lo que ya muchos denominan “la serenata electrónica”. La comparación entre la Wineex y la tradicional fiesta folclórica cafayateña va mucho más allá de lo obvio: dos festivales anuales que, a partir de la música, promueven el turismo en esa localidad.
Resulta que entre el fundador de la Serenata, Arnaldo Etchart, y el creador del festival que acaba de cumplir su primer lustro, Segundo Conde Lecuona de Prat, hay una relación directa de parentesco; más precisamente, de abuelo y nieto.
Origen
“Mi abuelo fundó la Serenata de Cafayate con el fin de festejar al trabajador viñatero: los que realmente llevaban adelante la vendimia. Esa fue la finalidad, el espíritu del evento. Después cedió los derechos al Municipio, y hoy es el festival más importante de la provincia; todo el mundo espera la Serenata”, dijo Lecuona.
Y trascartón contó el origen del parangón con la Wineex Cafayate. “El año pasado, mi hermano, en un streaming se animó a comparar lo que veníamos haciendo con la Serenata, como si fuésemos una ‘Serenata electrónica’. Y ya mucha gente lo está viendo de esa manera, desde el punto de vista del encuentro, de volverse a reunir, de los amigos. Ojalá que la Wineex siga creciendo y podamos estar a la altura de ese gran festival”, anheló.
Pero en concreto, ¿qué es y cómo nace Wineex Cafayate? Lecuona se remonta a los primeros tiempos de la pospandemia del covid-19. “Esto surge de mi ‘bronca’ -en sentido figurado- de que en Buenos Aires, cuando vos decís vinos, amigos, viaje, entretenimiento, lo primero en lo que la gente piensa es Mendoza. En 2021, en un viaje laboral que hicimos con mi familia precisamente a esa provincia (N. de la R.: la familia es propietaria de la bodega Yacochuya, y viajan habitualmente a Mendoza por temas ligados a ese empredimiento) participé de la fiesta de bodas de una amiga. Después de los festejos le pregunté por qué no se había casado en Cafayate, donde le podría haber costado la mitad, y los paisajes y la experiencia son muy parecidos. Me dijo que no sabía que yo le podía haber organizado un casamiento en Cafayate, ni que existía allá ese mundo de eventos y de turismo de vino y de bodegas. Y ahí advertí que estamos claramente mal comunicados”, dijo.
Subrayó que en el ámbito turístico se suelen presentar Salta y Cafayate como gente vestida de gaucho, con el poncho, la empanada y el folclore. “Se usa eso como factor común para comunicar. Y yo me empecé a preguntar cómo podía hacer para cambiarlo”, indicó.
En paralelo, contó que cuando sus amigos visitaban el norte solían consultarle por hotelería, por restaurantes o por bodegas. “Entonces dije ‘vamos a armar algo’. Y empecé a armar viajes alrededor del vino. Y después di un paso más, hacia eventos que generen turismo. Y ahí termino de redondear un poco la primera idea de Wineex Cafayate”, señaló.
De hecho, Lecuona precisó que en los inicios la marca era Cafayate Wine Experience; es decir, una experiencia de vino en Cafayate. “Registré esa marca, y después la empezaron a usar, se comenzó a expandir esa idea; y hoy un montón de gente usa ‘wine experience’ -me la paso mandando carta documentos-. Entonces, en 2023 decidí registrar también la marca Wineex, que es acrónimo de Wine Experience. Conceptualmente es una experiencia de vinos, pero engloba mucho más”, afirmó Conde.
En su quinta edición, el fin de semana desde el jueves 30 de abril hasta el domingo 3 de mayo, la Wineex involucró ocho eventos, entre los que se destacaron un torneo de polo, una guitarreada y la primera copa de golf. Esto, sumado a las actividades centrales: una fiesta de cachengue y la electrónica. El clima acompañó, y ambas resultaron un éxito.
Durante el cachengue, los asistentes podían participar de distintas propuestas, como astrología, moda, make up y tattoos, además de una variada propuesta gastronómica. La experiencia, como no podía ser de otra manera, se completó con una feria de vinos. El line up estuvo conformado por Juani Laborda, Max Carra, La Tecla, Andy Klix y Eusebio Lecuona.
El line up de la fiesta electrónica, en tanto, estuvo integrado por Mariano Mellino -referente del progressive argentino-, Greta Meier -de las artistas con mayor proyección-, Lion -con su característico formato en vivo que fusiona sonidos orgánicos y electrónicos- y Fer Torti. Con la entrada, en ambas fiestas se accedía a los stands de degustación de vino durante las primeras horas del evento.
Entre todos los eventos, Lecuona calcula que entre 3.000 a 4.000 personas visitaron Cafayate en ese fin de semana largo, con feriado del Día del Trabajador incluido. “Claro, no todos participaron de todos los eventos que hicimos; pero estuvieron en la ciudad y gastaron en restaurantes, en hotelería, visitaron bodegas, compraron vinos, y realizaron otras actividades turísticas. En ese sentido, y siendo muy conservador, estimo que generamos un impacto económico de unos $ 1.500 millones en esos días. Insisto, siendo conservador; creo que el monto puede ser muy superior a eso”, afirmó el creador de Wineex.
Lo que viene
Alrededor de este megaevento giran “eventos satélite”, que se fueron generando los años siguientes al inicio. “Wineex Cafayate y Wineex Mendoza están desde que arranqué, en 2022; por eso celebramos el quinto aniversario. A partir de 2024, hicimos un primer Corona Sunset como productora asociada, y ya lo sumamos al portafolio de eventos; y en julio de 2025 sumamos algo más chico en la bodega Piattelli, la Piattelli Wineex Session, para 600 personas”, enumeró.
Según precisó Lecuona, una nueva edición de esta última se hará el sábado 11 de julio -fin de semana largo del 9 de julio-; la Corona Sunset 2026 se llevará a cabo el sábado 10 de octubre, y en diciembre se hará la quinta Wineex Mendoza. “El Corona Sunset es un evento grande; y estamos viendo si para el domingo 11 de octubre sumamos un evento de rock, de folclore o de cachengue. Lo estamos terminando de definir”, dijo.
Y mientras resuelven esto, ya están trabajando para la Wineex Cafayate del año que viene. “Aunque falta cerrar, ya tenemos una fecha prevista; la idea es que sea el mismo fin de semana del 1 de mayo. Si bien no será un fin de semana largo, igualmente lo haríamos ese día, como para que se siga institucionalizando la fiesta para esa fecha de mayo”, explicó.
Con una propuesta que mezcla vino, turismo, música y nuevas formas de habitar Cafayate, la Wineex parece haber encontrado un lugar propio en el calendario del norte argentino. Y acaso allí resida la comparación con la tradicional Serenata cafayateña: en la capacidad de convertir durante unos días a la ciudad en un punto de encuentro al que todos quieren volver.