Qué es un aneurisma y qué es la muerte súbita: las posibles causas detrás de la muerte del polista salteño

El deportista, de 34 años, se descompensó durante un partido disputado en Cafayate. De acuerdo con testigos, comenzó a sentirse mal tras concluir el primer chukker y, segundos después, cayó al suelo. Quienes se encontraban en el lugar iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar de inmediato y luego fue trasladado a un centro asistencial, donde continuaron los intentos por estabilizarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde.