Faustino Oro hizo historia: ya es Gran Maestro a los 12 años

Con esas dos actuaciones, Oro había quedado a un solo paso del título y llegó a 2026 con la posibilidad de buscar incluso el récord absoluto. En el Aeroflot Open de Moscú tuvo una oportunidad concreta, pero una derrota en la última ronda ante Aleksey Grebnev lo dejó a medio punto de conseguirlo. En Cerdeña consiguió lo que se le había escapado en torneos anteriores.