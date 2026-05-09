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Qué pasa en el cuerpo si tomás jugo de zanahoria todos los días

Sus poderosos antioxidantes y su abundancia de nutrientes lo convierten en un aliado invaluable en la búsqueda de un estilo de vida más saludable y vibrante.

Por qué deberías tomar jugo de zanahoria todos los días Por qué deberías tomar jugo de zanahoria todos los días
Hace 55 Min

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan beber jugo de zanahoria a diario por su alto aporte de vitamina A y antioxidantes, fundamentales para fortalecer la salud visual y el sistema inmunitario.
  • Este hábito protege las células del daño oxidativo y mejora el metabolismo. Con solo 41 calorías por cada 100 gramos, aporta fibra, potasio y hierro esenciales para el organismo.
  • La tendencia se consolida como una opción natural y accesible para prevenir enfermedades y mejorar la digestión, promoviendo un estilo de vida saludable y equilibrado a largo plazo.
Resumen generado con IA

El jugo de zanahoria se convirtió en una de las bebidas naturales más recomendadas por especialistas en nutrición debido a su gran aporte de vitaminas, antioxidantes y minerales esenciales. Además de ser una opción baja en calorías, esta preparación puede ofrecer múltiples beneficios para la salud cuando se incorpora de manera regular a la alimentación.

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La zanahoria, reconocida por su intenso color naranja, contiene nutrientes clave que ayudan a proteger las células del organismo y fortalecer distintas funciones del cuerpo. Por eso, cada vez más personas eligen consumir su jugo como parte de hábitos saludables.

Los beneficios del jugo de zanahoria para la salud

Uno de los principales aportes del jugo de Zanahoria es su alto contenido de antioxidantes, compuestos que ayudan a combatir los radicales libres responsables del daño celular.

Según especialistas, estos antioxidantes pueden contribuir a prevenir enfermedades y proteger al organismo del envejecimiento prematuro.

Además, el consumo regular de jugo de zanahoria favorece la secreción de bilis, un proceso importante para transformar los alimentos en energía y mejorar el funcionamiento del metabolismo.

Entre sus beneficios más destacados aparecen:

Ayuda a cuidar la salud visual

Favorece el estado de la piel y las mucosas

Contribuye al fortalecimiento del sistema inmunológico

Puede mejorar la digestión

Tiene propiedades diuréticas

Aporta pocas calorías

Qué nutrientes aporta la zanahoria

De acuerdo con la Fundación Española de Nutrición, la zanahoria se destaca especialmente por su contenido de vitamina A.

Una zanahoria mediana puede cubrir gran parte de los requerimientos diarios de esta vitamina en adultos, un nutriente fundamental para la visión y el mantenimiento de tejidos saludables.

Además, la zanahoria también contiene:

Vitamina C

Vitamina B6

Hierro

Potasio

Yodo

Fibra

Por cada 100 gramos, esta hortaliza aporta aproximadamente 41 calorías y una combinación de nutrientes que ayudan al correcto funcionamiento del organismo.

Qué ocurre si se toma jugo de zanahoria todos los días

Especialistas en nutrición sostienen que incorporar jugo de zanahoria de forma habitual puede ayudar a mantener distintas funciones corporales en buen estado.

El portal nutricional del Gobierno de México señala que este alimento también puede colaborar con la relajación de los nervios y el manejo de la ansiedad, además de beneficiar el sistema digestivo.

Gracias a su perfil nutricional y su versatilidad, el jugo de zanahoria continúa siendo una de las opciones naturales más elegidas para complementar una alimentación equilibrada.

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