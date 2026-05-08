Deudas fiscales: el régimen de regularización está prorrogado hasta el 29 de mayo

Beneficios

Entre los beneficios establecidos por el decreto, destacó “la reducción del 50% de los intereses para los pagos que se realicen de contado”; “los planes de pago que se formalicen con cuotas a vencer hasta diciembre del 2026 cuentan con una reducción del 40% de los intereses”; y “para pagos posteriores a diciembre, la reducción es del 30% de los intereses”. El régimen también contempla beneficios para deudas en instancia judicial. Más información en el 381-4503700 o en la página web: www.rentastucuman.gob.ar.