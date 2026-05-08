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Deudas fiscales: el régimen de regularización está prorrogado hasta el 29 de mayo

Está destinado a contribuyentes con obligaciones vencidas y exigibles al 28 de febrero de 2026, informó Rentas de la Provincia.

Deudas fiscales: el régimen de regularización está prorrogado hasta el 29 de mayo
Hace 1 Hs

La Dirección General de Rentas (DGR) recordó que se encuentra prorrogado hasta el 29 de mayo de 2026 el Régimen de Regularización de Deudas Fiscales, destinado a contribuyentes con obligaciones vencidas y exigibles al 28 de febrero de 2026. 

La contadora Karina Delordi, jefa de la División Asistencia al Contribuyente de la DGR, explicó que “en este régimen se pueden incluir todas las deudas vencidas y exigibles al 28 de febrero del 2026 de los tributos provinciales, con sus intereses, recargos y multas”. 

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Beneficios

Entre los beneficios establecidos por el decreto, destacó “la reducción del 50% de los intereses para los pagos que se realicen de contado”; “los planes de pago que se formalicen con cuotas a vencer hasta diciembre del 2026 cuentan con una reducción del 40% de los intereses”; y “para pagos posteriores a diciembre, la reducción es del 30% de los intereses”. El régimen también contempla beneficios para deudas en instancia judicial. Más información en el 381-4503700 o en la página web: www.rentastucuman.gob.ar.

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