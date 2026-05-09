Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 9 de mayo de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 6 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Números de Oro: del dolor a la chance, Daniel recibe hoy el 0 km, un guiño de la suerte y su madre Tres tucumanos ganaron el pozo de los Números de Oro y se repartieron $10.500.000 Lo más popular Becas para estudiar un máster en España: todo lo que tenés que saber para postularte Rutas destrozadas, un Fiat y los síntomas de un país roto “Ser un Beatle por un ratito”: la zapada que reúne a músicos tucumanos vuelve con una nueva edición Paro bancario nacional: cuándo es y qué entidades estarán afectadas El padre cuida el viñedo, un hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura Ranking notas premium Leticia, la hija de Paulina Lebbos, y su reflexión tras el fallo: “Es vivir con dos ausencias, la de mi mamá y la de la verdad” Mundial 2026: por qué es tan difícil defender el título que ganó Argentina en Qatar Juicio por 18.000 toneladas de basura: “La sentencia consolida un vaciadero a cielo abierto” Impugnaron ante la Junta Electoral la candidatura de Pagani para otro mandato en la UNT La advertencia detrás del chikungunya: qué puede pasar en Tucumán en los próximos años