Datos oficiales: en el primer trimestre del año creció la exportación de miel, cítricos y jugos

En el caso de la apicultura, al comparar el primer trimestre de 2026 frente al mismo período de 2019, el complejo registró un notable crecimiento del 122,2% en su valor exportado, alcanzando los U$S 74 millones. Esta expansión estuvo impulsada, principalmente, por un aumento del 115,1% en el volumen, que ascendió a 29.887,1 toneladas, mientras que el precio medio de la tonelada resulta hoy en U$S 2.477, un 3,3% superior al del trimestre de base.