Datos oficiales: en el primer trimestre del año creció la exportación de miel, cítricos y jugos

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación comunica que las exportaciones de tres cadenas productivas localizadas en diferentes zonas de todo el país -la apicultura, los cítricos agrios y las papas prefritas congeladas- tuvieron este año su mejor primer trimestre exportador desde 2019, tanto en millones de dólares como en toneladas.
En el caso de la apicultura, al comparar el primer trimestre de 2026 frente al mismo período de 2019, el complejo registró un notable crecimiento del 122,2% en su valor exportado, alcanzando los U$S 74 millones. Esta expansión estuvo impulsada, principalmente, por un aumento del 115,1% en el volumen, que ascendió a 29.887,1 toneladas, mientras que el precio medio de la tonelada resulta hoy en U$S 2.477, un 3,3% superior al del trimestre de base.
El jugo de agrios -del complejo de los cítricos agrios-, muestra en el mismo período (2026-2019) un incremento de un 9% en su valor total, alcanzando los U$S 25,7 millones. Este resultado fue impulsado por un crecimiento del 72% en el volumen exportado, que ascendió a 12.825,7 toneladas.
Respecto del aceite esencial de limón, que integra el mismo complejo, al comparar el primer trimestre de 2026 frente al de 2019, las exportaciones muestran un crecimiento exponencial del 391,8% en su valor total, alcanzando los U$S 45,6 millones. Este notable ascenso fue impulsado por un incremento del 436,3% en el volumen físico exportado, que pasó de 331,8 a 1.779,5 toneladas.