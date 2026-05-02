El país se autodeclaró libre de influeza aviar, luego de que el Senasa cerró el último evento

Tras haber transcurrido más de 28 días desde la finalización de todas las tareas sanitarias en los cuatro brotes en aves de corral que sucedieron en Ranchos, Lobos, Bolivar (Buenos Aires) y Alejo Ledesma (Córdoba) -que incluye el despoblamiento, disposición final, limpieza y desinfección de las granjas afectadas- y no haberse registrado otro caso en establecimientos comerciales, nuestro país se autodeclaró libre de la enfermedad ante la OMSA.