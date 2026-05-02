Una red de ensayos para la sustentabilidad

En el marco de una estrategia orientada a mejorar la nutrición de los cultivos, el proyecto también pone el foco en la evaluación de herramientas de fertilización complementaria disponibles en el mercado. Entre ellas se analizan productos que aportan, además de nitrógeno, otros nutrientes esenciales, tanto mediante aplicaciones al suelo como a través de formulaciones foliares con nanotecnología o biofertilizantes. Además, otro de los ejes centrales de la iniciativa es evaluar, en múltiples ambientes y en un período acotado de tiempo, la respuesta tanto a estos productos como al nitrógeno convencional, aprovechando la red de ensayos de CREA como plataforma de validación técnica. “A la vez, generar información que sea útil para todos y así seguir avanzando en este camino complejo”, señaló el técnico.