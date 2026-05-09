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Acuerdo entre la Secretaría de Agricultura, el Senasa y el Consejo Agroindustrial Argentino

Entre otros puntos, se busca aumentar exportaciones y dar soporte a ambas áreas para actualizar los sistemas de control y de verificación.

EJE. Pretenden identificar nuevas oportunidades de apertura de mercados. EJE. Pretenden identificar nuevas oportunidades de apertura de mercados.
Hace 6 Hs

En el marco de la asamblea anual del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que se realizó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, autoridades de la entidad y del Gobierno nacional firmaron un convenio para potenciar el fortalecimiento entre las instituciones y promover el comercio con el resto del mundo.

En tal sentido, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), María Beatriz Giraudo Gaviglio, fueron recibidos por miembros del CAA, con quienes firmaron el convenio que busca, además, fortalecer la competitividad del sector y asegurar que los productos argentinos cumplan con los más altos estándares de sanidad, inocuidad y calidad internacionales exigidos por los mercados globales, en base a los sistemas productivos argentinos.

Mediante este acuerdo, el CAA se compromete a brindar soporte a la Secretaría de Agricultura y al Senasa para la actualización continua de los sistemas de control y verificación.

En cuanto al fortalecimiento sanitario, se trabajará en la implementación de protocolos de control actualizados y en la mejora de los sistemas de trazabilidad y certificación sanitaria. Respecto de la apertura de mercados, las partes colaborarán estrechamente para identificar nuevas oportunidades para la oferta exportable argentina, facilitando la articulación con autoridades sanitarias internacionales.

En materia de capacitaciones, se promoverá la transferencia de conocimientos en materia de inocuidad, calidad y buenas prácticas en toda la cadena de valor.

La presidenta del Senasa puso en relieve la política que plantea el Gobierno nacional, de alcanzar la máxima expresión en torno de la capacidad productiva y agroexportadora de la Argentina.

En ese sentido, este convenio de colaboración permite, no solo seguir fortaleciendo las distintas actividades productivas y la capacidad de exportación para atender a los máximos requisitos de los mercados globales, sino también la posibilidad de impulsar más producciones para alcanzar más mercados, lo que se traduce en más y mejores oportunidades para los argentinos.

Por último, la operatividad del acuerdo se materializará mediante actas complementarias que definirán planes de trabajo específicos y cronogramas de acción, garantizando que esta colaboración se traduzca en resultados concretos para los productores y exportadores de todas las economías agroindustriales del país.

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