Acuerdo entre la Secretaría de Agricultura, el Senasa y el Consejo Agroindustrial Argentino

En tal sentido, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y la presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), María Beatriz Giraudo Gaviglio, fueron recibidos por miembros del CAA, con quienes firmaron el convenio que busca, además, fortalecer la competitividad del sector y asegurar que los productos argentinos cumplan con los más altos estándares de sanidad, inocuidad y calidad internacionales exigidos por los mercados globales, en base a los sistemas productivos argentinos.