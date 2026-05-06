Cierra FAPA: deja de fabricar aisladores eléctricos tras 88 años de producción nacional

La Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), histórica empresa dedicada a la fabricación de aisladores eléctricos de porcelana, cerró definitivamente sus puertas después de 88 años de actividad industrial en la Argentina. La planta ubicada en Monte Grande, provincia de Buenos Aires, avanzó con la liquidación de sus instalaciones y el remate de maquinaria, marcando el fin de una industria considerada estratégica para el sector energético nacional.