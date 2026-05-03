Secciones
SociedadActualidad

Mayo de 2026 cerrará con una Luna Azul: el extraño fenómeno astronómico que ocurre cada varios años

La Luna Azul podrá verse el próximo 31 de mayo y marcará un fenómeno astronómico poco frecuente: la segunda luna llena dentro de un mismo mes. Qué significa este evento y cómo observarlo mejor.

La Luna Azul podrá verse el próximo 31 de mayo de 2026 La Luna Azul podrá verse el próximo 31 de mayo de 2026 ElDoce.tv
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El 31 de mayo de 2026 ocurrirá una Luna Azul, fenómeno astronómico donde se registra una segunda luna llena en un mismo mes, tras el plenilunio previo del pasado 1 de mayo.
  • Este evento sucede cada dos años y medio porque el ciclo lunar es más corto que los meses del calendario. Se recomienda buscar zonas elevadas y oscuras para su mejor observación.
  • El fenómeno despierta gran interés científico y social al resaltar la dinámica de los ciclos naturales, posicionándose como uno de los eventos astronómicos más destacados del año.
Resumen generado con IA

El calendario astronómico de mayo de 2026 tendrá un cierre especial con la llegada de una Luna Azul, un fenómeno poco frecuente que ocurre cuando dos lunas llenas coinciden dentro de un mismo mes.

La primera luna llena, conocida como Luna de las Flores, ya se produjo el pasado 1 de mayo. Ahora, todas las miradas están puestas en el segundo plenilunio del mes, previsto para el domingo 31 de mayo, un evento que suele repetirse aproximadamente cada dos años y medio.

Luna llena de mayo 2026: ¿por qué se llama Luna de Flores?

Luna llena de mayo 2026: ¿por qué se llama Luna de Flores?

Según explicó la NASA, esto sucede porque el ciclo lunar dura cerca de 29,5 días, mientras que la mayoría de los meses del calendario tienen 30 o 31 días. Esa diferencia permite, en ocasiones, que dos lunas llenas entren dentro del mismo período mensual.

Qué es la Luna Azul y por qué es un fenómeno poco frecuente

Pese a su nombre, la llamada Luna Azul no implica que el satélite natural cambie de color. El término se utiliza tradicionalmente para identificar a la segunda luna llena registrada en un mismo mes calendario.

El fenómeno podrá apreciarse el 31 de mayo a las 10:45 horas y se convertirá en uno de los eventos astronómicos más destacados del año para observadores y aficionados.

Especialistas remarcan que este tipo de episodios despiertan gran interés porque no son habituales y permiten seguir más de cerca los ciclos naturales del satélite terrestre.

Cómo observar mejor la Luna Azul de mayo de 2026

Para disfrutar del fenómeno, expertos y medios especializados recomiendan buscar lugares alejados de la contaminación lumínica y, de ser posible, ubicados en zonas elevadas.

El diario El Mundo señaló que la luna podrá verse a simple vista, aunque el uso de binoculares o telescopios permitirá apreciar mejor los detalles de su superficie.

Además de la Luna Azul, mayo también incluyó otros eventos astronómicos importantes, como la Luna nueva del 16 de mayo, considerada una “superluna nueva” por producirse cerca del perigeo, el punto más cercano de la órbita lunar respecto a la Tierra.

Temas la Lunala NASA
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?
1

El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?

Los ruidos del vacío
2

Los ruidos del vacío

Día mundial de la libertad de prensa
3

Día mundial de la libertad de prensa

La jubilación: cómo se calcula… y por qué no alcanza
4

La jubilación: cómo se calcula… y por qué no alcanza

¿Cuánto paga un tucumano por la patente?
5

¿Cuánto paga un tucumano por la patente?

Ranking notas premium
Adorni, los therians, el grito de chorros y la democracia banalizada al máximo
1

Adorni, los therians, el grito de "chorros" y la democracia banalizada al máximo

Los ruidos del vacío
2

Los ruidos del vacío

Día mundial de la libertad de prensa
3

Día mundial de la libertad de prensa

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”
4

La tucumana que da pasos firmes hacia el espacio: “Ser astronauta se construye, no es un golpe de suerte”

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO
5

De la incomodidad a la maniobra: qué busca Jaldo con las PASO

Más Noticias
Hallazgo en Alemania: científicos encontraron un meteorito con propiedades nunca vistas

Hallazgo en Alemania: científicos encontraron un meteorito con propiedades nunca vistas

El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?

El diablo viste a la moda 2, ¿fue lo que esperábamos?

Pronóstico extendido del NOA: cómo empezará la semana en cada provincia

Pronóstico extendido del NOA: cómo empezará la semana en cada provincia

Sexualmente hablando: sexo en lugares públicos

Sexualmente hablando: sexo en lugares públicos

Horóscopo chino: cuáles son los signos que tendrán revelaciones y cambios importantes en mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cuáles son los signos que tendrán revelaciones y cambios importantes en mayo, según Ludovica Squirru

Los ruidos del vacío

Los ruidos del vacío

La foto de la semana

La foto de la semana

Quién fue Cornelia Montero, la primera periodista tucumana

Quién fue Cornelia Montero, la primera periodista tucumana

Comentarios