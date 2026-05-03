Mayo de 2026 cerrará con una Luna Azul: el extraño fenómeno astronómico que ocurre cada varios años

Resumen para apurados
- El 31 de mayo de 2026 ocurrirá una Luna Azul, fenómeno astronómico donde se registra una segunda luna llena en un mismo mes, tras el plenilunio previo del pasado 1 de mayo.
- Este evento sucede cada dos años y medio porque el ciclo lunar es más corto que los meses del calendario. Se recomienda buscar zonas elevadas y oscuras para su mejor observación.
- El fenómeno despierta gran interés científico y social al resaltar la dinámica de los ciclos naturales, posicionándose como uno de los eventos astronómicos más destacados del año.
El calendario astronómico de mayo de 2026 tendrá un cierre especial con la llegada de una Luna Azul, un fenómeno poco frecuente que ocurre cuando dos lunas llenas coinciden dentro de un mismo mes.
La primera luna llena, conocida como Luna de las Flores, ya se produjo el pasado 1 de mayo. Ahora, todas las miradas están puestas en el segundo plenilunio del mes, previsto para el domingo 31 de mayo, un evento que suele repetirse aproximadamente cada dos años y medio.
Según explicó la NASA, esto sucede porque el ciclo lunar dura cerca de 29,5 días, mientras que la mayoría de los meses del calendario tienen 30 o 31 días. Esa diferencia permite, en ocasiones, que dos lunas llenas entren dentro del mismo período mensual.
Qué es la Luna Azul y por qué es un fenómeno poco frecuente
Pese a su nombre, la llamada Luna Azul no implica que el satélite natural cambie de color. El término se utiliza tradicionalmente para identificar a la segunda luna llena registrada en un mismo mes calendario.
El fenómeno podrá apreciarse el 31 de mayo a las 10:45 horas y se convertirá en uno de los eventos astronómicos más destacados del año para observadores y aficionados.
Especialistas remarcan que este tipo de episodios despiertan gran interés porque no son habituales y permiten seguir más de cerca los ciclos naturales del satélite terrestre.
Cómo observar mejor la Luna Azul de mayo de 2026
Para disfrutar del fenómeno, expertos y medios especializados recomiendan buscar lugares alejados de la contaminación lumínica y, de ser posible, ubicados en zonas elevadas.
El diario El Mundo señaló que la luna podrá verse a simple vista, aunque el uso de binoculares o telescopios permitirá apreciar mejor los detalles de su superficie.
Además de la Luna Azul, mayo también incluyó otros eventos astronómicos importantes, como la Luna nueva del 16 de mayo, considerada una “superluna nueva” por producirse cerca del perigeo, el punto más cercano de la órbita lunar respecto a la Tierra.