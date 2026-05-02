Los días podrían durar 25 horas, pero no será pronto: la NASA explica por qué y cuándo sucedería

Los investigadores utilizaron más de 120 años de datos para descifrar cómo el deshielo, la disminución de las aguas subterráneas y el aumento del nivel del mar están alterando el eje de rotación del planeta y alargando los días. La razón está relacionada con los mismos mecanismos que también han provocado que el eje del planeta se desvíe unos 10 metros en los últimos 120 años. Los investigadores descubrieron que, desde el año 2000, los días se han alargado aproximadamente 1,33 milisegundos cada 100 años, un ritmo más rápido que en cualquier otro momento del siglo anterior debido a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano.