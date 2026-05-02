Los días podrían durar 25 horas, pero no será pronto: la NASA explica por qué y cuándo sucedería

Resumen para apurados
- La NASA informó que los días terrestres podrían durar 25 horas en 200 millones de años debido a que el cambio climático está ralentizando la rotación del planeta.
- El deshielo y el aumento del nivel del mar alteran el eje terrestre. Desde el 2000, los días se alargan 1,33 milisegundos por siglo, un ritmo récord por la acción humana.
- Aunque el cambio es imperceptible para humanos, afecta tecnologías críticas como el GPS. El impacto climático ya supera la histórica influencia gravitatoria de la Luna.
Tener una hora más de tiempo puede ser un deseo de gran valía para muchos. Casi un sueño que pasará, pero no en lo inmediato. Lo que dicen los expertos -incluida la NASA- está claro: si la tendencia continúa durante millones de años, los días podrían llegar a durar 25 horas. Pero esto no ocurrirá en un futuro cercano, ni mucho menos. Las estimaciones científicas hablan de 200 millones de años. Vaya uno a saber dónde estará el ser humano para entonces, si es que está en alguna parte.
“Los cambios relacionados con el clima en la superficie terrestre, ya sean causados por el ser humano o no, son factores determinantes de los cambios que estamos observando en la rotación del planeta”, afirmó Surendra Adhikari, geofísico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California.
Los investigadores utilizaron más de 120 años de datos para descifrar cómo el deshielo, la disminución de las aguas subterráneas y el aumento del nivel del mar están alterando el eje de rotación del planeta y alargando los días. La razón está relacionada con los mismos mecanismos que también han provocado que el eje del planeta se desvíe unos 10 metros en los últimos 120 años. Los investigadores descubrieron que, desde el año 2000, los días se han alargado aproximadamente 1,33 milisegundos cada 100 años, un ritmo más rápido que en cualquier otro momento del siglo anterior debido a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen humano.
Si bien este desfase es casi imperceptible para los humanos, debe tenerse en cuenta, ya que muchas tecnologías modernas, incluido el GPS, dependen de una medición precisa del tiempo.
¿Qué puede pasar?
Si las emisiones siguen aumentando, el alargamiento del día debido al cambio climático podría alcanzar los 2,62 milisegundos por siglo, superando el efecto de la atracción gravitatoria de la Luna sobre las mareas, que ha estado incrementando la duración del día terrestre en 2,4 milisegundos por siglo, en promedio. Este efecto, denominado fricción mareal lunar, ha sido la causa principal del aumento de la duración del día terrestre durante miles de millones de años.
“En apenas 100 años, los seres humanos han alterado el sistema climático hasta tal punto que estamos viendo el impacto en la forma misma en que gira el planeta”, dijo Adhikari.