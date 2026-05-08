Cómo usar cáscara de banana para reducir arrugas y rejuvenecer el rostro de forma natural

Cascara de banana: cómo utilizarla para disminuir las arrugas y mejorar la piel

Una mascarilla facial hecha con la pulpa de una banana madura puede ser la solución perfecta para una piel sedienta. Simplemente tritura la pulpa hasta obtener una pasta suave, aplícala sobre tu rostro limpio y déjala actuar durante unos 15 a 20 minutos antes de enjuagar con agua tibia. Esta mascarilla no solo hidrata tu piel, sino que también la suaviza, dejándola con un aspecto radiante y fresco.