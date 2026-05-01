Cómo hacer tu caminata más efectiva: cuatro claves para perder peso

Una forma de sacar mayor provecho y agregar nuevos elementos a la caminata diaria es caminar al ritmo de una canción. De acuerdo a diversas investigaciones, los adultos deberían caminar alrededor de 150 minutos a una frecuencia moderada-intensa a la semana. En esta práctica es posible agregar variaciones como el caminar al ritmo de una canción rápida, de más o menos 100 beats o golpes por minuto. De esta manera sincronizamos el caminar con la música, tratando de que ella nos guíe.