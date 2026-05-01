Secciones
SociedadSalud

Cómo hacer tu caminata más efectiva: cuatro claves para perder peso

Caminar puede ser un ejercicio muy beneficioso si se agregan estas variantes.

¿Cómo agregar variaciones a las caminatas? ¿Cómo agregar variaciones a las caminatas?
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos en salud proponen hoy optimizar las caminatas diarias mediante cuatro variantes técnicas para potenciar la pérdida de peso y mejorar la salud cardiovascular global.
  • El método incluye sincronizar pasos con música rítmica, sumar intervalos de alta intensidad, ejercicios de fuerza y desniveles para maximizar el esfuerzo físico y quemar calorías.
  • Estas modificaciones buscan transformar el ejercicio básico en una rutina integral que aumenta la expectativa de vida y previene patologías, combatiendo además la monotonía deportiva.
Resumen generado con IA

Todos conocemos cuáles son los beneficios de una caminata diaria. Con hacer 5000 pasos por día es posible aumentar hasta tres años de expectativa de vida y disminuir los riesgos de padecer una enfermedad. Sin embargo, para lograrlo es fundamental tener en cuenta ciertas estrategias que pueden mejorar sus beneficios.

Cuánto hay que caminar todos los días para estar en forma, según Harvard

Cuánto hay que caminar todos los días para estar en forma, según Harvard

Tanto correr como una caminata ligera son suficientes para alcanzar una mejor salud cardiovascular al tiempo que este tipo de ejercicio mejora la circulación, reduce la presión arterial y previene las enfermedades y alteraciones cardíacas. A la misma vez es beneficioso para la salud mental ya que se liberan endorfinas y se promueve la salud mental integral.

Formas de caminar para potenciar nuestro ejercicio diario

Y para sacar mayores provechos de esta ventajosa actividad, es posible agregar diversas variaciones que harán además de un ejercicio eficiente una forma de agregar dinamismo, diversión y modificar la monotonía que a veces puede generarse de practicar esta actividad todos los días.

Al ritmo de una canción

Una forma de sacar mayor provecho y agregar nuevos elementos a la caminata diaria es caminar al ritmo de una canción. De acuerdo a diversas investigaciones, los adultos deberían caminar alrededor de 150 minutos a una frecuencia moderada-intensa a la semana. En esta práctica es posible agregar variaciones como el caminar al ritmo de una canción rápida, de más o menos 100 beats o golpes por minuto. De esta manera sincronizamos el caminar con la música, tratando de que ella nos guíe.

Los intervalos pueden potenciar las formas de caminar. Los intervalos pueden potenciar las formas de caminar.

Intervalos, un cambio fundamental

También podemos agregar los célebres intervalos, que le otorgan  mayor agilidad a la actividad. Esto puede realizarse incoprorando cortos bloques de trotes rápidos o una caminata más intensa, de esta manera podemos mejorar nuestra salud cardiovascular. Los intervalos no tienen por qué ser muy largos, con 30 segundos o un minuto es suficiente y puede ser un cambio fundamental para quemar mayores calorías mientras se camina.

Otros ejercicios son bienvenidos

Los ejercicios de fuerza también pueden ser utilizados en nuestra caminata diaria. Agregar variaciones de actividades puede ayudar a mejorar nuestra fuerza en el ejercicio. Así podemos combinar la rutina con series de sentadillas, estocadas y flexiones de brazos, para trabajar diversos músculos.

Caminar al ritmo de una canción puede mejorar nuestra forma de ejercitar. Caminar al ritmo de una canción puede mejorar nuestra forma de ejercitar.

El camino más duro a veces es bueno

A veces podemos desafiarnos y tomar el camino más duro, literalmente. Elegir pendientes, colinas o superficies inclinadas puede desafiar nuestro cuerpo de otra manera, trabajando nuestro sistema cardiovascular a la vez que reduce el estrés en las articulaciones como en las rodillas o tobillos. A la vez que caminar colina abajo pone menor estrés en el sistema cardiovascular mejorando la fuerza en el tren inferior.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Qué le pasa a tu cuerpo si caminás 10.000 pasos diarios durante 30 días

Qué le pasa a tu cuerpo si caminás 10.000 pasos diarios durante 30 días

Lo más popular
Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad
2

Por qué se come locro el 1 de mayo: una comida sazonada con identidad

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes
3

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes

Cuánto cuesta un viaje a Aruba en julio con vuelos y hospedaje all inclusive
4

Cuánto cuesta un viaje a Aruba en julio con vuelos y hospedaje all inclusive

Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos
5

Recuerdos fotográficos: de protestas sofocadas a palos y de actos masivos, en 14 fotos

Ranking notas premium
Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada
1

Agresión en un club de hockey: “Fue un accidente, siento vergüenza por lo que pasó”, dijo la principal acusada

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez
2

“Dios nunca llama tarde”: cuando la vocación sacerdotal llega en la adultez

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán
3

“El problema no es solo el mosquito”: las fallas urbanas que explican el avance del chikungunya en Tucumán

“Desde muy chica quise ser astronauta”: la tucumana que fue rechazada por Conicet y ahora da un paso clave hacia el espacio
4

“Desde muy chica quise ser astronauta”: la tucumana que fue rechazada por Conicet y ahora da un paso clave hacia el espacio

Todo lo que no sabías sobre la diferencia entre aves y pájaros (y seguro te va a sorprender)
5

Todo lo que no sabías sobre la diferencia entre aves y pájaros (y seguro te va a sorprender)

Más Noticias
Martín Fierro 2026: quiénes son los nominados y cuándo se entregan los premios

Martín Fierro 2026: quiénes son los nominados y cuándo se entregan los premios

Cuánto cuesta un viaje a Aruba en julio con vuelos y hospedaje all inclusive

Cuánto cuesta un viaje a Aruba en julio con vuelos y hospedaje all inclusive

Álbum del Mundial: cómo obtener gratis un sobre de figuritas por día

Álbum del Mundial: cómo obtener gratis un sobre de figuritas por día

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini rompieron el silencio sobre su separación: Agota un poco

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini rompieron el silencio sobre su separación: "Agota un poco"

Cómo es el nuevo color que solo cinco personas pueden ver y por qué nadie más puede percibirlo

Cómo es el nuevo color que solo cinco personas pueden ver y por qué nadie más puede percibirlo

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes

Según la psicología: qué significa añadir sal a la comida, sin probarla antes

Aguinaldo para empleadas domésticas: cuál es el monto base que tienen que cobrar

Aguinaldo para empleadas domésticas: cuál es el monto base que tienen que cobrar

Alerta por heladas y lluvias para el fin de semana largo: qué provincias sentirán más el cambio de tiempo

Alerta por heladas y lluvias para el fin de semana largo: qué provincias sentirán más el cambio de tiempo

Comentarios