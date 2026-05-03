Prestación por Desempleo de Anses: cuánto se cobra en mayo de 2026 tras el aumento

El monto que se destina a trabajadores permanentes y la cantidad de cuotas –que pueden ser entre tres y ocho– se calculan según los ingresos y meses trabajados con aportes durante los últimos dos años. Los trabajadores eventuales con aportes durante más de un año recibirán el mismo tratamiento que los trabajadores permanentes. Si, en cambio, trabajaron menos de un año, les corresponderá un día por cada tres de servicio.