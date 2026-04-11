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Rentas extendió el régimen de regularización de deudas fiscales: ¿hasta cuándo hay tiempo?

El plan permite incluir todos los tributos provinciales vencidos al 31 de enero del corriente año, contemplando intereses, multas y recargos.

Rentas extendió el régimen de regularización de deudas fiscales: ¿hasta cuándo hay tiempo?
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Rentas de Tucumán prorrogó el régimen de regularización de deudas fiscales hasta el 30 de abril de 2026 para facilitar el cumplimiento de tributos vencidos al 31 de enero pasado.
  • El plan ofrece quitas de hasta el 50% en intereses por pago contado y financiación en cuotas. Incluye deudas judiciales y se gestiona íntegramente de forma online por la web oficial.
  • La medida busca incentivar la recaudación y regularizar la situación fiscal de los ciudadanos. La primera cuota de las adhesiones de abril vencerá recién el 15 de mayo de 2026.
Resumen generado con IA

La Dirección General de Rentas de la Provincia informó la prórroga del régimen de regularización de deudas fiscales vigente hasta el 30 de abril de 2026, una medida destinada a facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes.

“Queremos informarles a los contribuyentes que se encuentra prorrogado el régimen de regularización de deudas fiscales, brindando una nueva oportunidad para ponerse al día con sus obligaciones”, afirmó la contadora Karina Delordi, jefa de la División Asistencia al Contribuyente.

El régimen permite incluir todos los tributos provinciales vencidos al 31 de enero de 2026, contemplando intereses, multas y recargos. Además, se pueden regularizar deudas en gestión judicial, incorporando un beneficio adicional: la reducción del 50% en los honorarios de los apoderados fiscales, con posibilidad de financiación de hasta 12 cuotas.

Entre los principales beneficios del plan, se destacan:

  • Reducción del 50% de intereses para pagos de contado.
  • Reducción del 40% para planes de pago hasta diciembre de 2026 (hasta ocho cuotas).
  • Reducción del 30% para planes con vencimientos posteriores a esa fecha.

En el caso de los impuestos patrimoniales -inmobiliario, automotor y comunas rurales- se requiere tener abonadas las cuotas correspondientes a febrero, marzo y abril.

Otro aspecto importante es que los planes solicitados durante abril tendrán como fecha de vencimiento de la primera cuota, o del pago de contado, el 15 de mayo de 2026.

Por último, desde Rentas recordaron que el trámite es completamente online y puede realizarse a través del sitio oficial del organismo. “Los contribuyentes pueden gestionar su adhesión de manera ágil desde la web, utilizando tarjetas de débito o crédito, y cuentan además con canales de atención como el call center o asesoramiento presencial para cualquier consulta”, concluyó la funcionaria.

Temas TucumánDirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán
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