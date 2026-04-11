Rentas extendió el régimen de regularización de deudas fiscales: ¿hasta cuándo hay tiempo?

Por último, desde Rentas recordaron que el trámite es completamente online y puede realizarse a través del sitio oficial del organismo. “Los contribuyentes pueden gestionar su adhesión de manera ágil desde la web, utilizando tarjetas de débito o crédito, y cuentan además con canales de atención como el call center o asesoramiento presencial para cualquier consulta”, concluyó la funcionaria.