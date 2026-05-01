Mundial 2026: la lista de lesionados que preocupa a Scaloni antes del debut

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni analiza con preocupación el estado físico de sus figuras a menos de 45 días del Mundial 2026, ante las recientes lesiones de Álvarez, Romero, Martínez y González.
- Con bajas confirmadas como Foyth y Panichelli, el cuerpo técnico monitorea dolencias musculares y falta de ritmo, reviviendo la tensión vivida en la previa del Mundial de Qatar.
- El estado de la columna vertebral del equipo definirá la lista definitiva de 26. Se busca que los afectados recuperen rodaje para evitar bajas de último momento ante el debut.
La selección argentina vive días de tensión. A falta de menos de un mes y medio para que la pelota ruede en el Mundial 2026, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni observa con atención el estado físico de la columna vertebral de su equipo. Aunque la mayoría de los casos actuales son inconvenientes menores, el degaste con el que llegarán los futbolistas a la cita mundialista enciende las alarmas en el predio de Ezeiza, como acostumbra a ocurrir en la previa de cada cita mundialista
El susto de Julián y la preocupación por Romero
La noticia más reciente llegó desde Europa y tuvo como protagonista a Julián Álvarez. El delantero de Atlético de Madrid debió abandonar el campo de juego en las semifinales de la Champions League en el empate con Arsenal tras una torcedura de tobillo. Si bien los estudios descartaron una lesión de gravedad y el cordobés estaría disponible para la revancha, el impacto visual de su salida generó un escalofrío en el cuerpo técnico nacional.
Más complejo es el panorama para Cristian Romero. El "Cuti" encendió todas las alarmas al retirarse entre lágrimas en un duelo del Tottenham. Los análisis médicos confirmaron que no hay compromiso ligamentario, pero la lesión que arrastra desde mediados de abril le demandará entre seis y ocho semanas de recuperación. Esto significa que el pilar de la defensa argentina llegará al Mundial prácticamente sin ritmo de competencia.
Músculos al límite: González y Lautaro
En la zona ofensiva, los problemas musculares dictan la pauta. Nicolás González, una pieza polifuncional e inamovible para Scaloni, sufrió una lesión muscular que lo mantendrá inactivo entre tres y cuatro semanas. Su regreso a las canchas está previsto para días antes del debut mundialista.
Por su parte, Lautaro Martínez atraviesa un calvario con su físico. Tras desgarrarse el sóleo en febrero, el "Toro" tuvo un regreso fugaz con doblete a la Roma, pero en ese mismo encuentro sufrió una distensión en la misma zona. Desde entonces, el capitán del Inter ha figurado en el banco de suplentes pero no ha vuelto a sumar minutos oficiales, lo que genera dudas sobre su estado de forma real para junio.
Bajas confirmadas y el recuerdo de Qatar
Cabe recordar que la lista ya sufrió recortes obligados hace meses. Juan Foyth, campeón en 2022, se despidió del sueño mundialista en enero tras romperse el tendón de Aquiles. En la última fecha FIFA, la mala fortuna golpeó a Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, quedando fuera de toda consideración.
Esta situación evoca inevitablemente lo sucedido hace tres años y medio. En la antesala de Qatar, Scaloni tuvo que lidiar con las dudas de Ángel Di María, Leandro Paredes y Paulo Dybala. Aquel proceso terminó con las dolorosas deserciones de último momento de Giovani Lo Celso y el propio "Nico" González, quienes fueron desafectados de la lista definitiva por no estar al 100%. Hoy, el cronómetro corre y la Selección reza para que la lista de 26 llegue entera al inicio del torneo.