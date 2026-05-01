Mundial 2026: la lista de lesionados que preocupa a Scaloni antes del debut

La selección argentina vive días de tensión. A falta de menos de un mes y medio para que la pelota ruede en el Mundial 2026, el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni observa con atención el estado físico de la columna vertebral de su equipo. Aunque la mayoría de los casos actuales son inconvenientes menores, el degaste con el que llegarán los futbolistas a la cita mundialista enciende las alarmas en el predio de Ezeiza, como acostumbra a ocurrir en la previa de cada cita mundialista