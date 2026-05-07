Secciones
SociedadActualidad

Escultura a Don Rojas: la Municipalidad señaló que se trató de un accidente y que será restaurada pronto

“Inmediatamente fue captado por las cámaras del COM y acudió la PPC a rescatar las partes de la escultura, que ya están bajo nuestra custodia para entregárselas a los escultores, así puedan restaurarla y dejarla en su estado original”, aseguró Natalia Zanotta.

Escultura a Don Rojas: la Municipalidad señaló que se trató de un accidente y que será restaurada pronto
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que la escultura de Don Rojas sufrió daños accidentales por un transeúnte y será restaurada próximamente por sus creadores.
  • Un peatón chocó casualmente contra la obra, dañando la pieza de los cubanitos. Las cámaras del COM detectaron el hecho y la Patrulla de Protección Ciudadana resguardó los restos.
  • La obra, impulsada por la intendenta Rossana Chahla, será intervenida por sus autores originales para recuperar su estado y preservar el valor cultural de este homenaje local.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que la escultura homenaje a Don Rojas sufrió daños luego de un accidente ocurrido en la vía pública. Según explicaron desde el municipio, un transeúnte impactó de manera casual contra la obra, lo que provocó el desprendimiento de una de sus partes.

“La persona se golpeó contra la escultura, seguramente de casualidad, y se desprendió la bandeja de los cubanitos, que es parte de la obra de los escultores Jacob Paz y Celeste Rojas Correa. La pieza cayó al piso y ocasionó un daño en la escultura”, explicó Natalia Zanotta, directora de Eventos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Escultura a Don Rojas: la Municipalidad señaló que se trató de un accidente y que será restaurada pronto

La funcionaria indicó que el hecho fue detectado rápidamente a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lo que permitió la intervención inmediata de la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC).

“Inmediatamente fue captado por las cámaras del COM y acudió la PPC a rescatar las partes de la escultura, que ya están bajo nuestra custodia para entregárselas a los escultores, así puedan restaurarla y dejarla en su estado original”, señaló.

Zanotta recordó además que la obra fue instalada como parte de un homenaje impulsado por la intendenta Rossana Chahla. “Estuve a cargo de la realización y colocación de la misma, para lo cual convocamos a estos prestigiosos escultores para realizar el homenaje a Don Rojas, por iniciativa de la señora intendenta, doctora Rossana Chahla”, concluyó.

Temas San Miguel de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle
2

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato
3

Adorni, cada vez más acorralado por los testigos: un hijastro y un contratista complicaron su relato

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago
4

Vouchers Educativos 2026: cuándo se cobra la cuota de mayo y cómo consultar el estado del pago

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal
5

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal

Ranking notas premium
Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta
1

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz
3

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad
4

Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad

El modelo político necesita gas para llegar a 2027
5

El modelo político necesita gas para llegar a 2027

Más Noticias
Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Confirman la muerte encefálica de Benjamín, el niño accidentado en Horco Molle

Preocupación en Tucumán: avanzan los caracoles africanos en la capital y ya son más de 1000 los detectados

Preocupación en Tucumán: avanzan los caracoles africanos en la capital y ya son más de 1000 los detectados

El tiempo en Tucumán: el frío polar modificó el clima en la provincia en pocas horas

El tiempo en Tucumán: el frío polar modificó el clima en la provincia en pocas horas

Con la llegada del frío, estas son las tres termas del norte ideales para una escapada de fin de semana

Con la llegada del frío, estas son las tres termas del norte ideales para una escapada de fin de semana

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Accidente en Horco Molle: el profesor que asistió a Benjamín dio detalles de las condiciones de la bicicleta

Conmoción en Salta: la desgarradora despedida de la esposa del polista que murió en pleno partido

Conmoción en Salta: la desgarradora despedida de la esposa del polista que murió en pleno partido

Horóscopo chino: qué signos deberán cuidarse más en mayo 2026, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: qué signos deberán cuidarse más en mayo 2026, según Ludovica Squirru

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros

Comentarios