Escultura a Don Rojas: la Municipalidad señaló que se trató de un accidente y que será restaurada pronto
“Inmediatamente fue captado por las cámaras del COM y acudió la PPC a rescatar las partes de la escultura, que ya están bajo nuestra custodia para entregárselas a los escultores, así puedan restaurarla y dejarla en su estado original”, aseguró Natalia Zanotta.
Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que la escultura de Don Rojas sufrió daños accidentales por un transeúnte y será restaurada próximamente por sus creadores.
- Un peatón chocó casualmente contra la obra, dañando la pieza de los cubanitos. Las cámaras del COM detectaron el hecho y la Patrulla de Protección Ciudadana resguardó los restos.
- La obra, impulsada por la intendenta Rossana Chahla, será intervenida por sus autores originales para recuperar su estado y preservar el valor cultural de este homenaje local.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó que la escultura homenaje a Don Rojas sufrió daños luego de un accidente ocurrido en la vía pública. Según explicaron desde el municipio, un transeúnte impactó de manera casual contra la obra, lo que provocó el desprendimiento de una de sus partes.
“La persona se golpeó contra la escultura, seguramente de casualidad, y se desprendió la bandeja de los cubanitos, que es parte de la obra de los escultores Jacob Paz y Celeste Rojas Correa. La pieza cayó al piso y ocasionó un daño en la escultura”, explicó Natalia Zanotta, directora de Eventos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
La funcionaria indicó que el hecho fue detectado rápidamente a través de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), lo que permitió la intervención inmediata de la Patrulla de Protección Ciudadana (PPC).
“Inmediatamente fue captado por las cámaras del COM y acudió la PPC a rescatar las partes de la escultura, que ya están bajo nuestra custodia para entregárselas a los escultores, así puedan restaurarla y dejarla en su estado original”, señaló.
Zanotta recordó además que la obra fue instalada como parte de un homenaje impulsado por la intendenta Rossana Chahla. “Estuve a cargo de la realización y colocación de la misma, para lo cual convocamos a estos prestigiosos escultores para realizar el homenaje a Don Rojas, por iniciativa de la señora intendenta, doctora Rossana Chahla”, concluyó.