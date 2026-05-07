Escultura a Don Rojas: la Municipalidad señaló que se trató de un accidente y que será restaurada pronto

“La persona se golpeó contra la escultura, seguramente de casualidad, y se desprendió la bandeja de los cubanitos, que es parte de la obra de los escultores Jacob Paz y Celeste Rojas Correa. La pieza cayó al piso y ocasionó un daño en la escultura”, explicó Natalia Zanotta, directora de Eventos de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.