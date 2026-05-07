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Vandalizaron la estatua del "Señor de los cubanitos" en la peatonal Muñecas

La bandeja de la escultura dedicada a Carlos Oscar Rojas apareció rota y con fragmentos esparcidos sobre la vereda. Días atrás ya se habían advertido daños en una de las manos de la figura.

ANTES Y DESPUÉS. La estatua de Carlos Oscar Rojas fue vandalizada. ANTES Y DESPUÉS. La estatua de Carlos Oscar Rojas fue vandalizada.
Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • Vandalizaron la estatua de Carlos Oscar Rojas, el 'Señor de los cubanitos', este jueves en la peatonal Muñecas de Tucumán, destruyendo la bandeja y parte de la figura de la obra.
  • El ataque ocurrió de madrugada, dejando restos sobre la vereda. La escultura, inaugurada en 2025, ya había sufrido daños en un pulgar días atrás sin que se identifiquen responsables.
  • El hecho generó indignación en el microcentro tucumano, ya que la obra representa la identidad local. Se espera que se refuercen medidas de seguridad para proteger el patrimonio.
Resumen generado con IA

La estatua de Carlos Oscar Rojas, el recordado “Señor de los cubanitos”, volvió a ser blanco de un ataque vandálico en plena peatonal Muñecas. Apenas días después de que se conocieran imágenes que mostraban daños en el pulgar de la escultura, este jueves apareció rota la bandeja que sostenía la figura y varios fragmentos quedaron desparramados sobre la vereda.

La escena fue registrada durante la madrugada y volvió a generar indignación entre quienes transitan habitualmente el microcentro tucumano. Los restos de la pieza podían verse junto al pedestal, como evidencia de un nuevo hecho que, hasta el momento, no tiene explicación oficial ni responsables identificados.

Tampoco hubo precisiones sobre cuándo ocurrió el ataque ni en qué circunstancias fue dañada la obra inaugurada en 2025 para homenajear a uno de los personajes más emblemáticos del centro tucumano.

La escultura había sido concebida como un reconocimiento a Carlos Oscar Rojas, cuya presencia quedó ligada durante años a la peatonal y a la venta de cubanitos. Con el tiempo, la figura se convirtió además en un punto de referencia afectiva para vecinos, comerciantes y peatones.

Por eso, el deterioro de la obra excede lo material. La imagen del “Señor de los cubanitos” evocaba escenas cotidianas del centro: mañanas apuradas, charlas interrumpidas para comprar un paquete y el trato cercano de uno de esos personajes urbanos que terminan formando parte de la identidad de una ciudad.

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