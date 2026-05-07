Vandalizaron la estatua del "Señor de los cubanitos" en la peatonal Muñecas

La estatua de Carlos Oscar Rojas, el recordado “Señor de los cubanitos”, volvió a ser blanco de un ataque vandálico en plena peatonal Muñecas. Apenas días después de que se conocieran imágenes que mostraban daños en el pulgar de la escultura, este jueves apareció rota la bandeja que sostenía la figura y varios fragmentos quedaron desparramados sobre la vereda.