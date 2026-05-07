"Pigu" Romero fue eliminado y Aram Yenidjeian es líder en soledad tras el segundo día del Abierto del Norte

“Fue muy lindo terminar así, tuvimos suerte con el clima porque a la mañana estuvo feo y nosotros jugamos con sol. De a poco fui encontrando el ritmo; dejé muchas pelotas cerca y metí las que tenía que meter”, dijo. El de “La Docta” sigue en gran nivel; venía de ser séptimo en el Argentina Open del Korn Ferry Tour, que se jugó a principios de marzo en Buenos Aires.