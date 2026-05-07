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"Pigu" Romero fue eliminado y Aram Yenidjeian es líder en soledad tras el segundo día del Abierto del Norte

El bonaerense Aram Yenidjeian se afianzó en la cima del Jockey Club, acechado de cerca por el aficionado Segundo Oliva Pinto tras una jornada de clima cambiante. La sorpresa del día fue la eliminación de Andrés "Pigu" Romero. Además, otros referentes tampoco superaron el corte.

NO ALCANZÓ. Andrés ‘Pigu’ Romero cerró con +3 y no pudo superar el corte. NO ALCANZÓ. Andrés ‘Pigu’ Romero cerró con +3 y no pudo superar el corte. LA GACETA / ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Aram Yenidjeian lidera en solitario el 59º Abierto del Norte tras la segunda ronda en el Jockey Club de Tucumán, mientras que el referente Andrés "Pigu" Romero quedó eliminado.
  • Bajo un clima cambiante, el bonaerense Yenidjeian sumó 133 golpes. Destacó la gran vuelta del aficionado Segundo Oliva Pinto, quien acecha al puntero a solo un impacto de distancia.
  • La eliminación de figuras históricas como Romero y Monasterio marca un recambio en la competencia. Las rondas finales definirán si Yenidjeian sostiene el liderazgo ante los locales.
Resumen generado con IA

La segunda ronda del 59º Abierto del Norte tuvo ayer todos los condimentos, desde un comienzo con lluvia y viento hasta un final a pleno sol. Y aprovechando las condiciones más benignas, Aram Yenidjeian se mantuvo al frente en Yerba Buena, pero ahora de manera solitaria.

El jugador bonaerense de 26 años completó la vuelta con 68 golpes (-3) para totalizar 133 (-9) y así supera por un impacto al aficionado Segundo Oliva Pinto, quien fue protagonista de la mejor vuelta del campeonato.

El tercer lugar lo comparten  el oriundo de Misiones Mauro Báez y el tucumano defensor del título, Augusto Núñez, quienes suman 135 (-7).

Yenidjeian comenzó con bogey en su primer hoyo, pero a partir de ahí construyó una sólida ronda que incluyó cuatro birdies. “Pegué muy parecido al miércoles, por suerte sigo jugando muy bien desde el tee de salida y eso hace que tenga varias chances, quizás hoy no entraron todos los putts, pero sigo muy conforme con mi juego”, dijo el jugador de Pilar.

Pero la gran historia de la tarde fue la vuelta espectacular de Segundo Oliva Pinto quien el miércoles había hecho 72 golpes, pero ayer encontró lo mejor de su juego y se puso en carrera para ganar en Alpa Sumaj. De ida, Oliva Pinto hizo tres birdies y un bogey, pero fue en la segunda parte del recorrido donde apareció la magia.

El comienzo de su gran racha empezó en el par 4 del 12, luego hizo tres birdies consecutivos hasta el hoyo 15. Hizo par al 16, pero cerró con otro birdie en el 17 y con un fantástico segundo impacto en el par 5 del hoyo final para llevarse el águila y el aplauso del público que se reunió en la “cancha vieja” del Jockey Club.

“Fue muy lindo terminar así, tuvimos suerte con el clima porque a la mañana estuvo feo y nosotros jugamos con sol. De a poco fui encontrando el ritmo; dejé muchas pelotas cerca y metí las que tenía que meter”, dijo. El de “La Docta” sigue en gran nivel; venía de ser séptimo en el Argentina Open del Korn Ferry Tour, que se jugó a principios de marzo en Buenos Aires.

Oliva Pinto es hasta ahora el mejor entre los amateurs en un campeonato en el que han demostrado estar a la altura. Armando Zarlenga se ubica 5º, a tres de la punta, en tanto que Mateo Pulcini está 7º, a cinco del líder.

Otra de las esperanzas para el público local, Nelson Ledesma, mejoró su performance de la primera vuelta y con 140 golpes (-3) aún espera dar el zarpazo en las rondas finales de hoy y mañana.

Caída de varios ilustres

Entre los nombres más conocidos, hay algunos que llamaron la atención tras no haber podido superar el corte. Andrés “Pigu” Romero se quedó en las puertas: fue eliminado por solo dos golpes, mientras que César Monasterio quedó a cuatro de avanzar.

Por su parte, otros créditos locales como Martín Contini y Mariano Malmierca (h) también dijeron adiós tras finalizar con 147 (+5).

Hoy desde las 9:20 comenzará la tercera jornada, con los tres primeros de la tabla partiendo juntos desde las 13.

Temas Buenos AiresCésar MonasterioYerba BuenaAndrés "Pigu" RomeroJockey Club de TucumánNelson LedesmaMartín ContiniAugusto Núñez
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