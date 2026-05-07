Cachanosky criticó el "súper RIGI" anunciado por Milei: "Es propio de los gobiernos intervencionistas"
"El RIGI es claramente contrario al principio de igualdad ante la ley que defiende el liberalismo y nuestra Constitución de 1853 inspirada en Las Bases de Juan Bautista Alberdi", aseguró el economista.
Resumen para apurados
- El economista Roberto Cachanosky criticó el "súper RIGI" anunciado por Javier Milei en Argentina, calificándolo como una medida intervencionista contraria a la igualdad ante la ley.
- Cachanosky sostiene que el régimen decide la asignación de recursos en lugar del mercado, comparándolo con políticas del pasado que otorgaban privilegios a sectores específicos.
- Esta postura expone una fractura ideológica sobre el rol del Estado. El avance del proyecto en el Congreso determinará el marco jurídico para futuras inversiones en el país.
El economista Roberto Cachanosky criticó con dureza el anuncio del “súper RIGI” realizado por el presidente Javier Milei.
Qué dijo Cachanosky del “súper RIGI”
“El RIGI es propio de los gobiernos intervencionistas cuyos funcionarios creen tener el conocimiento sobre dónde hay que asignar los recursos productivos”, escribió Cachanosky al comentar un tuit del primer mandatario en “X”.
“Es decir, no consideran que el mercado sea un eficiente asignador de recursos productivos”, precisó Cachanosky.
“¿Qué diferencia hay entre los gobiernos intervencionistas que en el pasado decidían que había que invertir en petroquímica o acero y el RIGI que elige sectores que el funcionario de turno cree que deben desarrollarse por sobre otros sectores?”, se preguntó en tono crítico.
"El RIGI es contrario al principio de igualdad ante la ley"
Y luego fue contundente: “El RIGI es claramente contrario al principio de igualdad ante la ley que defiende el liberalismo y nuestra Constitución de 1853 inspirada en Las Bases de Juan Bautista Alberdi”.
Luego, en otro tuit, el economista se volvió a preguntar: “qué opina sobre el RIGI que impulsa el gobierno Juan Bautista Alberdi: ´La riqueza es hija del trabajo, del capital y de la tierra, no del gobierno´”.
Meses atrás el consultor había asegurado que el presidente Javier Milei “con el RIGI establece un sistema inmoral”.
“Milei haciendo populismo. Mientras ataca a ciertos empresarios denunciándolos por privilegios, él otorga privilegios con el RIGI”, sostuvo en esa oportunidad Cachanosky.