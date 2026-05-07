Javier Milei anunció que enviará al Congreso nacional un proyecto para crear un "Súper RIGI"

Resumen para apurados
- Javier Milei enviará al Congreso un proyecto de 'Súper RIGI' para fomentar inversiones en sectores inexistentes en Argentina, buscando dinamizar la economía nacional.
- La medida complementa la prórroga del RIGI original hasta 2027. Busca profundizar beneficios fiscales y operativos para industrias que aún no tienen presencia en el país.
- Se prevé que el régimen impulse la creación de empresas en sectores dinámicos, multiplicando el empleo y consolidando la apertura económica planteada por la gestión libertaria.
Javier Milei anunció que enviará al Congreso nacional un proyecto de ley para crear un “Súper RIGI”, un nuevo régimen de incentivos que, según anticipó, ofrecerá mayores beneficios que el esquema actual y estará orientado a sectores productivos que aún no existen en Argentina. Hasta el momento, en la Casa Rosada no precisaron en qué fecha la iniciativa ingresará al Poder Legislativo.
“Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.
De acuerdo con lo expresado por Milei, el proyecto buscará “crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía”, al tiempo que apuntará a multiplicar la cantidad de empleos.
La iniciativa se enmarca en la política oficial de promoción de inversiones, luego de que en febrero la administración libertaria dispusiera la prórroga por un año del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), extendiendo su vigencia hasta 2027.
La medida fue establecida a través del Decreto 105/2026, publicado en el Boletín Oficial, que introdujo modificaciones en la reglamentación del esquema creado por la Ley Bases, consignó el diario "Ámbito".
ANUNCIO EN PUERTA— Javier Milei (@JMilei) May 7, 2026
Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el aviÃ³n presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÃPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicarÃ¡ para sectores queâ¦
La actualización modificó el Decreto 749/2024, que reglamenta el Título VII de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y habilitó al Poder Ejecutivo a utilizar la prórroga prevista en el artículo 168 de la norma, otorgando un año adicional para que las compañías interesadas puedan adherirse al régimen.
Entre los principales cambios, el gobierno libertario amplió el alcance del RIGI en el sector energético, incorporando dentro del rubro petróleo y gas a los nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos "on shore".
Para este tipo de proyectos se fijó un piso mínimo de inversión de U$S600 millones en activos computables, equiparándolo al requisito exigido para iniciativas vinculadas a la exportación de gas.
El decreto también precisó que los “nuevos desarrollos” deberán ubicarse en áreas que, al momento de sancionarse la Ley 27.742, no registraran un nivel significativo de actividad y que, al momento de solicitar su incorporación al régimen, no cuenten con inversiones en explotación o producción.
En paralelo, para las actividades offshore se redujo el umbral mínimo de inversión del segmento exploratorio y productivo a 200 millones de dólares, en función del mayor riesgo y la intensidad de capital que requieren estos proyectos.
Además, la norma incorporó mecanismos destinados a evitar la fragmentación artificial de grandes inversiones con el objetivo de acceder a los beneficios del régimen, estableciendo criterios de segregación y trazabilidad para los casos en que convivan, dentro de una misma área, actividades alcanzadas y no alcanzadas por el RIGI.