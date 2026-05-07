Javier Milei anunció que enviará al Congreso nacional un proyecto para crear un "Súper RIGI"

“Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”, escribió el mandatario en su cuenta de la red social X.