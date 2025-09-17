Concierto: “Música de videojuegos” apela a la nostalgia por los años 80

- Las primeras composiciones estaban limitadas a la tecnología de las consolas y placas de audio, lo que resultó en melodías con enfásis en lo rítmico-melódico y con un timbre caracterísitico del “sonido midi”; así nacía un nuevo género. Con el avance de la tecnología en los videojuegos, la música fue evolucionando y adoptando estilos como el rock, jazz o incluso el folclore. Se comenzaron a usar sonidos más reales y una cantidad de voces mucho más amplia. El género también utilizó la técnica minimalista, y aprovechando una amplia variedad tímbrica aparecieron los “momentos ambientales” que encontramos en juegos de aventura o estrategia.