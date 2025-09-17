Secciones
Concierto: “Música de videojuegos” apela a la nostalgia por los años 80

La Tucu Chamber recreará bandas sonoras de la era de oro en el Centro Virla.

TEMAS CONOCIDOS. La Tucu Chamber hará "Música de videojuegos".
Fabio Ladetto
Hace 5 Hs

Las primeras experiencias en torno a los videojuegos comenzaron durante la posguerra mundial, de forma rudimentaria en los años 1950, con el desarrollo de programas de carácter lúdico en las todavía primitivas -y enormes- computadoras. Inicialmente fueron programas de ajedrez y el ta-te-tí (el tres en raya fue bautizado OXO por su creador virtual Alexander Douglas), que en la década siguiente evolucionó a referencias de deportes, como rayas y pelotas flotando en la pantalla negra con líneas verdes.

La evolución no tuvo freno y a fines de la década de 1970 comenzó la edad de oro, que marcó a varias generaciones con creaciones como “Space Invaders”, “Space Wars”, “Armor Attack, “The War of the Worlds”, “Defender”, “Asteroids”, “Frogger”, el imbatible “Pac-Man” y cientos más lanzados por Atari o Namco, ya con el uso del color.

Los desafíos visuales se complementaban con sus bandas sonoras, aportes especiales que servían para identificar cada propuesta e ir aumentando la tensión según se pasaban los niveles o finalizaba el tiempo disponible para cumplir con el reto.

Esta noche, desde las 21 y en el anfiteatro del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), la orquesta local La Tucu Chamber invita a un viaje sonoro por los mundos de “The Legend of Zelda”, “Mario Bros”, “Tetris”, “Star Fox” y muchos más en “Música de videojuegos”, anunciado como una experiencia única donde esas melodías se transforman en un concierto sinfónico que remite a la infancia y las primeras aventuras gamer.

- ¿Qué caracterizó a las bandas sonoras iniciales?

- Las primeras composiciones estaban limitadas a la tecnología de las consolas y placas de audio, lo que resultó en melodías con enfásis en lo rítmico-melódico y con un timbre caracterísitico del “sonido midi”; así nacía un nuevo género. Con el avance de la tecnología en los videojuegos, la música fue evolucionando y adoptando estilos como el rock, jazz o incluso el folclore. Se comenzaron a usar sonidos más reales y una cantidad de voces mucho más amplia. El género también utilizó la técnica minimalista, y aprovechando una amplia variedad tímbrica aparecieron los “momentos ambientales” que encontramos en juegos de aventura o estrategia.

- ¿Cómo plantean el show?

- El show será un espectáculo audiovisual, donde habrá proyecciones y música sinfónica, porque se escribieron obras para grandes orquestas y diferentes bandas las comenzaron a tomar para su repertorio. Vamos a ser un quinteto de cuerdas, otro de vientos, guitarra eléctrica, teclado, bajo y batería. El repertorio tendrá música de diferentes formatos: consolas, arcade y pc, con una presencia importante de lo hecho por Nintendo y del gran compositor de este género: Koji Kondo.

- ¿Qué significa esta música?

- Acompañó y acompaña largas horas lúdicas; está muy presente en las generaciones que vivieron la experiencia gamer. Son composiciones pensadas para jugar, pero han trascendido el propio contexto del juego y gustan por su valor en sí misma. Con el condimento especial de estar hecha en vivo, el show se disfrutará con la misma intensidad para el público como para los intérpretes.

La orquesta sobre el escenario

En el concierto participarán Alejandro Brandán, Abril Rodríguez (ambos en violín), Julio Barrionuevo (viola), Sheila Rodríguez (cello), Agustín Reyna (contrabajo), María Meternicht (flauta), Josías Lazarte (oboe), Kevin Georgieff (clarinete), Tatiane de Souza (fagot), Celso Alves (corno), Gabriel Lucero (guitarra eléctrica), Gonzalo Argañaráz (teclado), Enzo Zuleta (bajo eléctrico), Federico López (batería) y Héctor Lizana (dirección general).

