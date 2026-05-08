Números de Oro Los Números de Oro de LA GACETA del 8 de mayo de 2026 Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 6 Hs Seguir en Esta nota es de acceso libre. Temas Números de Oro de LA GACETA Tamaño texto Comentarios Lo más popular Becas tech en mayo: tres cursos gratis para formarte en programación y habilidades digitales Cómo blanquear tus almohadas y eliminar bacterias con ingredientes caseros "El liderazgo se ejerce desde el ejemplo": la historia de Mercedes Paz entre el tenis y McDonald's Estudiar gratis en el exterior: una beca cubre viaje, estadía y formación Sofia Coppola busca nuevos directores y ofrece U$S20.000 para tu corto Ranking notas premium Un cabello, la falta de pruebas y el nombre del asesino de Paulina Lebbos, la crónica de 20 años de impunidad Las cicatrices del agua: las marcas que dejaron las inundaciones en La Madrid y que marcan la profundidad de las tragedias Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto El padre cuida el viñedo, el hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura Recuerdos fotográficos: Charles Nungesser, el as del aire que aterrizó en el parque en 1913