Mundial 2026: la AFA inició gestiones ante la FIFA para que Otamendi juegue el debut
La entidad que preside Claudio Tapia solicitó formalmente la amnistía para el defensor, quien arrastra una sanción desde las Eliminatorias. Con el apoyo de Conmebol, buscan que el "General" pueda estar presente el 16 de junio ante Argelia.
Resumen para apurados
- La AFA gestiona ante la FIFA una amnistía para que Nicolás Otamendi juegue el debut del Mundial 2026 ante Argelia en Kansas, tras su expulsión en las Eliminatorias Sudamericanas.
- El defensor fue expulsado ante Ecuador en 2025. La solicitud cuenta con el apoyo de Conmebol, que busca un beneficio similar para Moisés Caicedo por una situación administrativa igual.
- Scaloni considera vital la experiencia de Otamendi para iniciar la defensa del título. El fallo de la FIFA sentará un precedente sobre sanciones en la transición entre competencias.
A poco más de un mes para que la pelota empiece a rodar en el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) activó las alarmas y los teléfonos en los despachos de la FIFA. El objetivo es claro: lograr que Nicolás Otamendi sea eximido de la sanción que arrastra desde las Eliminatorias y pueda estar presente en el estreno de la Selección Argentina.
El experimentado zaguero del Benfica, que a sus 38 años se prepara para disputar su cuarto Mundial, fue expulsado en septiembre de 2025 durante el último compromiso de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador. Por reglamento, aquella tarjeta roja lo obliga a cumplir una fecha de suspensión en el inicio de la cita máxima, privándolo de jugar contra Argelia el próximo 16 de junio en Kansas.
El pedido formal ante la FIFA
La entidad que preside Claudio Tapia confirmó mediante un comunicado que ya se iniciaron las gestiones oficiales ante el Bureau de la FIFA. El argumento busca que el defensor sea elegible para el debut en el Grupo J, apelando a la naturaleza de la sanción en la transición entre competencias.
"La AFA, mediante su presidente Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido en virtud de la expulsión ante la Selección de Ecuador", informó la institución de manera oficial.
El respaldo de CONMEBOL
En esta cruzada administrativa, Argentina no está sola. La AFA destacó el acompañamiento de Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, quien también intercede por el futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo, quien se encuentra en una situación idéntica a la del defensor argentino.
Para Lionel Scaloni, contar con Otamendi es una prioridad absoluta. En un grupo que completan Austria y Jordania, el cuerpo técnico considera vital la experiencia del central (quien además suena fuerte como refuerzo de River para el próximo semestre) para comandar la defensa del vigente campeón en el primer paso hacia la defensa del título. Las próximas horas serán determinantes para conocer si la FIFA otorga el indulto y libera al "General" para el debut en suelo estadounidense.