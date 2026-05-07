Mundial 2026: la AFA inició gestiones ante la FIFA para que Otamendi juegue el debut

A poco más de un mes para que la pelota empiece a rodar en el Mundial 2026, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) activó las alarmas y los teléfonos en los despachos de la FIFA. El objetivo es claro: lograr que Nicolás Otamendi sea eximido de la sanción que arrastra desde las Eliminatorias y pueda estar presente en el estreno de la Selección Argentina.