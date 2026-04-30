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Qué hacer en Tucumán este fin de semana largo: ferias, teatro y shows para disfrutar en familia

Con el acompañamiento de buen clima y propuestas para todas las edades, la capital tucumana se prepara para vivir cuatro jornadas de recreación en parques, plazas y centros culturales.

Qué hacer en Tucumán este fin de semana largo: ferias, teatro y shows para disfrutar en familia Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organiza actividades gratuitas para familias, como ferias y shows, desde este jueves hasta el domingo por el fin de semana largo.
  • El cronograma incluye talleres, paseos en bicicleta y gimnasia en plazas. Se espera buen clima con máximas de 25°C, aunque no habrá eventos el 1 de mayo por el Día del Trabajador.
  • Estas iniciativas buscan fomentar la recreación y el uso de espacios públicos. La variedad de propuestas posiciona a la capital tucumana como un centro de interés cultural regional.
Resumen generado con IA

El fin de semana largo empieza con un gran despliegue de actividades en toda la capital. Desde este jueves y hasta el domingo, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó una amplia variedad de propuestas para disfrutar en familia. El fin de semana estará atravesado por el Día del Trabajador, jornada para la que no se agregaron citas en el cronograma para que los empleados pudieran descansar.

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El clima será favorecedor en el Jardín de la República durante todo el fin de semana. Aunque las mañanas del viernes, sábado y domingo empezarán con temperaturas bajas y cercanas a los 10 °C, las tardes mejorarán, con cielos poco nublados, temperaturas de hasta 25 °C y probabilidades de precipitaciones que sólo subirán del 10% el sábado.

  • Lago San Miguel. De 14 a 20, paseos gratuitos en bicicletas acuáticas. Llevar DNI. Se suspende por lluvia.
  • Parque El Provincial. A las 18, taller gratuito de armado de títeres. Se suspende por lluvia.
  • Parque Avellaneda, plaza San Martín y Club del Barrio Kennedy. De 19 a 20, clases gratuitas de gimnasia al aire libre en el marco del programa Ciudad Activa. Se suspende por lluvia.
  • Plaza Los Plátanos. A las 20.30, clase gratuita de gimnasia del programa Ciudad Activa.

Link de inscripción a las actividades.

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