Qué hacer en Tucumán este fin de semana largo: ferias, teatro y shows para disfrutar en familia

El fin de semana largo empieza con un gran despliegue de actividades en toda la capital. Desde este jueves y hasta el domingo, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán organizó una amplia variedad de propuestas para disfrutar en familia. El fin de semana estará atravesado por el Día del Trabajador, jornada para la que no se agregaron citas en el cronograma para que los empleados pudieran descansar.