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Historia sobre ruedas: una muestra única de autos clásicos originales y gratuita en el Parque Avellaneda

Entre los 40 vehículos que participarán, se exhibirá un Ford A que este año cumple 97 años. Los autos son completamente originales. La exposición es sin fines de lucro y está organizada por un grupo de amigos que busca compartir décadas de historia con la comunidad.

Historia sobre ruedas: una muestra única de autos clásicos originales y gratuita en el Parque Avellaneda
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Club de Autos Clásicos de Tucumán exhibirá 40 vehículos originales el domingo 10 de mayo en el Parque Avellaneda, con acceso libre y gratuito para toda la comunidad.
  • La muestra destaca un Ford A de 1929 y modelos hasta 1994. El club organizador tiene ocho años de historia y funciona de forma horizontal para preservar el patrimonio automotor.
  • El evento cultural y educativo, autorizado por la Municipalidad, busca fortalecer el vínculo social y el reconocimiento histórico a través de la pasión por los autos clásicos.
Resumen generado con IA

El próximo domingo 10 de mayo, de 10 a 13, el Parque Avellaneda será sede de una muestra de 40 autos clásicos organizada por el Club de Autos Clásicos de Tucumán. La propuesta es abierta a toda la familia, con entrada libre y gratuita.

La exposición reunirá vehículos de colección, todos en estado original, sin modificaciones ni intervenciones y con una antigüedad mínima de 30 años. Entre los autos destacados, el más antiguo es un Ford A de 1929, que este año cumple 97 años. El más reciente es un Mercedes C180 modelo 1994, con 33 años de historia.

El Club de Autos Clásicos de Tucumán tiene ocho años de trayectoria y está conformado por 60 miembros. Son un grupo de amigos, organizados sin fines de lucro, que busca preservar el patrimonio automotor y compartirlo con la comunidad.

A diferencia de otras organizaciones, este club no cuenta con comisión directiva: funciona como un grupo horizontal, con el objetivo de mantener la esencia de la pasión que los une.

La muestra estará organizada por categorías, con vehículos nacionales e importados, ofreciendo un recorrido por distintas décadas de la historia del automóvil en un entorno accesible y pensado para todas las edades.

Se trata de un encuentro cultural, familiar y educativo. En este marco, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán autorizó el uso del espacio público para la muestra.

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